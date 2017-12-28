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Россия уведомила США о ряде ограничений по Договору по открытому небу

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Обвинения США в том, что Россия нарушает Договор по открытому небу являются голословными. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в четверг. 

«Продолжая общий политический курс, направленный на дальнейшее обострение отношений с Россией, Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил РФ в нарушении Договора по открытому небу и пошел на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям «открытого неба», проводимым над территорией США», — сказала она журналистам.

Захарова также сообщила, что, исходя из принципа взаимности, Россия вынуждена была пойти на «адекватные меры, которые носят процедурный характер». В частности, речь идет о намерении Москвы отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США. 

«Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была отправлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору», — отметила Захарова. 

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в 1992 году 23 странами — членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Цель договора — содействие укреплению доверия между государствами через контроль за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. 

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