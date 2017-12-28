СМИ сообщили о риске срыва полетов по договору об открытом небе из-за Грузии

Наблюдательные полеты по договору об открытом небе в 2018 году находятся на грани срыва из-за нежелания Грузии открыть свое воздушное пространство российским самолетам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатические источники.

Отмечается, что проект полетов в рамках договора по открытому небу уже несколько месяцев не могут принять из-за позиции Тбилиси.

«Наблюдательные полеты в 2018 году находятся на грани срыва в связи с нежеланием Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения. Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси», — сказал собеседник агентства.

Следующее заседание консультативной комиссии пройдет в Вене в январе 2018 года.

27 декабря стало известно, что Россия решила ограничить доступ американским самолетам-наблюдателям на некоторые аэродромы. По словам директора департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко, подобные меры являются ответом на действия США. Ранее Белый дом закрыл воздушное пространство над Аляской и Гавайями для российских наблюдателей.

Также сообщалось, что с начала 2018 года США намерены ввести ограничения на полеты российских военных самолетов над территорией Штатов.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Его участники могут совершать полеты над территориями друг друга для контроля военной деятельности.