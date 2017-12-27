МИД назвал сокращение аэродромов РФ для доступа США ответной мерой

Решение России ввести с 1 января 2018 года ограничения для США по Договору по открытому небу является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

«Это ответная мера», — цитирует директора департамента «РИА Новости».

Соответствующая мера будет принята, в частности, из-за решения Соединенных Штатов закрыть воздушное пространство для российских наблюдателей над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.

Россия намерена сократить количество аэродромов, которые США разрешено использовать в рамках договора по открытому небу.

В Кремле призвали США выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом. В российском внешнеполитическом ведомстве объявили, что не считают американские претензии обоснованными и не исключили ответных мер в случае ограничения российских полетов.

При этом власти США называют намерение ввести ограничения на полеты российских военных самолетов над США в рамках договора по открытому небу ответом на ограничение полетов над Калининградом. Однако российская сторона пояснила, что ограничила дальность наблюдательных полетов НАТО, так как они мешали работе аэропорта Храброво в Калининграде.

Договор по открытому небу подписали 24 марта 1992 года представители 23 государств – членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники соглашения имеют право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности, напоминает сетевое издание m24.ru.