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Композитора Шаинского похоронят в Москве на Троекуровском кладбище

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Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
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Композитора Владимира Шаинского, скончавшегося в США в возрасте 92 лет, похоронят в Москве. Ранее сообщалось, что Шаинский скончался в ночь на 25 декабря в одной из больниц США. Как рассказал его сын, причиной смерти стала перенесенная композитором операция по онкологии.

Рруководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал «РИА Новости», что Шаинского кремируют и привезут на Троекуровское кладбище.

Ранее сообщалось, что Шаинского могут похоронить в России после 12 января.

Владимир Шаинский - автор более 400 песен, которые любят в нашей стране и за рубежом. Его музыка звучит, в частности, в советских мультфильмах «Чебурашка», «Мама для мамонтенка», «Чунга-Чанга», «38 попугаев».

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