Лавинная опасность на Камчатке продлена до Нового года

Опасность схода снежных лавин на Камчатке сохранится до Нового года. Об этом сообщил руководитель Камчатского противолавинного центра Владимир Хуртин.

«В связи с прогнозом метеорологов в ближайшие дни ожидается сильный снег и местами штормовой ветер. Эти факторы обострят лавинную опасность по горным районам Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского, Усть-Камчатского районов», — цитирует Хуртина агентство ТАСС.

На данный момент уровень снега в горах составляет 1,5–1,7 м. Руководитель центра подчеркнул, что ранее уже наблюдался самопроизвольный сход снежных лавин на вулкане Козельский в 25 км от Петропавловска-Камчатского и со склонов сопки Петровская.

Любителям активных видов спорта рекомендовано воздержаться от поездок в горы до 31 декабря включительно. Руководителям предприятий, ведущих работы в горной местности, советуют усилить меры предосторожности.

Мощный снежный циклон обрушился на Дальний Восток 25 декабря. 26 декабря в Петропавловске-Камчатском были отменены занятия начальных классов в школах, авиасообщение полуострова с другими регионами было временно приостановлено. Нарушено движение общественного транспорта. Сейчас на Камчатке активно ликвидируют последствия снежного циклона. Ветер усилился до штормового, идут обильные снегопады. Ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.