Прямой эфир

Лавинная опасность на Камчатке продлена до Нового года

0
Фото: РИА Новости/Максим Максимов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опасность схода снежных лавин на Камчатке сохранится до Нового года. Об этом сообщил руководитель Камчатского противолавинного центра Владимир Хуртин.

«В связи с прогнозом метеорологов в ближайшие дни ожидается сильный снег и местами штормовой ветер. Эти факторы обострят лавинную опасность по горным районам Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского, Усть-Камчатского районов», — цитирует Хуртина агентство ТАСС.

На данный момент уровень снега в горах составляет 1,5–1,7 м. Руководитель центра подчеркнул, что ранее уже наблюдался самопроизвольный сход снежных лавин на вулкане Козельский в 25 км от Петропавловска-Камчатского и со склонов сопки Петровская.

Любителям активных видов спорта рекомендовано воздержаться от поездок в горы до 31 декабря включительно. Руководителям предприятий, ведущих работы в горной местности, советуют усилить меры предосторожности.

Мощный снежный циклон обрушился на Дальний Восток 25 декабря. 26 декабря в Петропавловске-Камчатском были отменены занятия начальных классов в школах, авиасообщение полуострова с другими регионами было временно приостановлено. Нарушено движение общественного транспорта. Сейчас на Камчатке активно ликвидируют последствия снежного циклона. Ветер усилился до штормового, идут обильные снегопады. Ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Сахалине повреждена кровля 46 зданий из-за снежного циклона
В Хабаровском крае без света остаются более 5 тыс. человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017