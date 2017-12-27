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Сотрудника ДПС сбила машина в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Можайском районе Московской области неизвестный сбил сотрудника дорожно-постовой службы. Об этом передает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, сотрудник ДПС в результате наезда получил травмы и был госпитализирован в ЦКВГ имени Вишневского. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом обеих костей левой голени, передает телеканал «360».

По факту происшествия проводится проверка. Отмечается, что водитель, наехавший на полицейского, находится на месте происшествия.

Портал iz.ru писал о том, что 28 ноября в Карелии мужчина на самосвале наехал на инспектора ДПС и другого водителя, которые оформляли документы по ранее случившемуся ДТП. Участник предыдущей аварии погиб на месте, сотрудник ГИБДД госпитализирован с тяжелыми травами.

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