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Лавров назвал способ урегулирования конфликта вокруг КНДР

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Ситуацию вокруг КНДР можно урегулировать исключительно политическими средствами в русле российско-китайской дорожной карты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам 15-й министерской встречи в формате «Россия — Индия — Китай».

«Обменялись оценками относительно положения дел на Корейском полуострове, которое остается чрезвычайно напряженным. Подчеркнули отсутствие альтернативы решению данной проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами — в русле российско-китайской дорожной карты», — приводит его слова ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что США, Южная Корея и Япония начали совместные морские учения на фоне активизации ракетной программы КНДР.

По мнению МИД Китая, военные маневры трех стран не помогут стабилизировать ситуацию в регионе, а напротив, приведут к войне.

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