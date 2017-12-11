Лавров назвал способ урегулирования конфликта вокруг КНДР

Ситуацию вокруг КНДР можно урегулировать исключительно политическими средствами в русле российско-китайской дорожной карты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам 15-й министерской встречи в формате «Россия — Индия — Китай».

«Обменялись оценками относительно положения дел на Корейском полуострове, которое остается чрезвычайно напряженным. Подчеркнули отсутствие альтернативы решению данной проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами — в русле российско-китайской дорожной карты», — приводит его слова ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что США, Южная Корея и Япония начали совместные морские учения на фоне активизации ракетной программы КНДР.

По мнению МИД Китая, военные маневры трех стран не помогут стабилизировать ситуацию в регионе, а напротив, приведут к войне.