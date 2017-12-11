Прямой эфир
Мир
Путин констатировал сохранение Сирии как суверенного государства
Общество
Глава МЧС вручил награды спасавшим людей в экстремальных ситуациях детям
Мир
Путин пообещал нанести мощный удар по террористам, если они поднимут голову
Мир
ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили международных террористов в САР
Армия
Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии
Экономика
Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже взлетели в первый день на 25%
Сюжет:

США, Южная Корея и Япония начали учения по противодействию КНДР

0
Фото: Global Look Press/Official U.S. Navy Page
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США, Южная Корея и Япония начали совместные морские учения у берегов корейского полуострова по противодействию КНДР.

Корабли трех стран в ходе маневров будут отрабатывать обнаружение и отслеживание условных ракет противника.

Всего в учениях задействованы четыре корабля — два от США и по одному от Южной Кореи и Японии. Все они оснащены американскими системами противоракетной обороны (ПРО) «Иджис», сообщает «Интерфакс».

Пхеньян регулярно критикует военно-морские учения стран в районе Корейского полуострова, которые, как там полагают, направлены на подготовку к нанесению удара по КНДР.

На этом фоне Северная Корея проводит испытания баллистических ракет, последнее из которых было 29 ноября. Кроме того, в районе ядерного полигона КНДР недавно зафиксировали два подземных толчка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутат Госдумы убедился в мобилизационной готовности армии КНДР
КНДР пригрозила ответить США в случае морской блокады

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017