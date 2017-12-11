США, Южная Корея и Япония начали учения по противодействию КНДР

США, Южная Корея и Япония начали совместные морские учения у берегов корейского полуострова по противодействию КНДР.

Корабли трех стран в ходе маневров будут отрабатывать обнаружение и отслеживание условных ракет противника.

Всего в учениях задействованы четыре корабля — два от США и по одному от Южной Кореи и Японии. Все они оснащены американскими системами противоракетной обороны (ПРО) «Иджис», сообщает «Интерфакс».

Пхеньян регулярно критикует военно-морские учения стран в районе Корейского полуострова, которые, как там полагают, направлены на подготовку к нанесению удара по КНДР.

На этом фоне Северная Корея проводит испытания баллистических ракет, последнее из которых было 29 ноября. Кроме того, в районе ядерного полигона КНДР недавно зафиксировали два подземных толчка.