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Депутат Госдумы убедился в мобилизационной готовности армии КНДР

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Фото: REUTERS/KCNA
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Северокорейская армия может быть за три дня увеличена до 6 млн человек, заявил координатор группы дружбы Госдумы и парламента Северной Кореи Казбек Тайсаев.

«У них мощнейшая армия. Они говорят о том, что у них более 2 млн сейчас находится «под ружьем», около 4 млн могут быть призваны в течение двух-трех дней. И я в это верю», — заявил Тайсаев.

Он признал, что кризис вокруг Корейского полуострова «остро ощущается». Парламентарий не исключил, что именно это противостояние может привести к Третьей мировой.

КНДР «реально стала уже космической державой» и располагает «ракетами баллистическими межконтинентальными, которые могут доставить атомные бомбы в любую точку мира», — утверждает Тайсаев в интервью на сайте КПРФ.

По его мнению, «с этим не считаться уже нельзя». «Но это им нужно для того, чтобы от них отстали, не провоцировали, дали нормально развиваться», — утверждал парламентарий.

Как сообщал портал iz.ru, группа российских депутатов посетила коллег из КНДР. В Пхеньяне они пригласили Ким Чен Ына в Москву.

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