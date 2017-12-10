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КНДР пригрозила ответить США в случае морской блокады

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Фото: REUTERS
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Власти КНДР предупредили, что попытки США установить морскую блокаду Северной Кореи будут расценены как объявление войны, в этом случае Вашингтон и их союзников будет ждать «безжалостный ответ», сообщили северокорейские СМИ.

«Мы будем рассматривать морскую блокаду Соединенных Штатов и их последователей как акт насилия против священного суверенитета и достоинства Республики Корея и как еще одно публичное объявление войны», — приводит РБК со ссылкой на Yonhap заявление, опубликованное в газете правящей Трудовой партии КНДР Rodong Sinmun.

Основной печатный орган КНДР предупредил, что если Пхеньян увидит «хоть малейшее движение» к установлению морской блокады, то за этим последует «безжалостный оборонительный ответ».

Южнокорейское агентство Yonhap отметило, что эти заявления со стороны КНДР прозвучали в качестве реакции на слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который накануне высказался относительно «права на заперт на перевозку грузов по морю» в сторону КНДР и обратно, которым могут быть дополнены уже существующие санкции против Пхеньяна.

Напомним, накануне официальное правительственное информагентство КНДР ЦТАК назвало президента США Дональда Трампа «сумасшедшим маразматиком». Эти заявления стали своеобразным ответом на словам Трампа о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын является «психом и маленьким человеком-ракетой».

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