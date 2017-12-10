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В районе ядерного полигона КНДР зафиксировали подземные толчки

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Фото: TASS/Niu Xiaolei
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Два подземных толчка, максимальная магнитуда одного из них составила 2,9, зафиксированы в районе северокорейского полигона, где Пхеньян проводит ядерные испытания.

Об этом в Twitter сообщил исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Лассин Зербо.

По его словам, эксперты признали толчки тектоническими, что может говорить о новых ядерных испытаниях КНДР.

Как сообщал ранее портал iz.ru, КНДР произвела ракетные испытания в ночь на 29 ноября. Ракета пролетела 950 км, достигнув максимальной высоты в 4,475 тыс. км, и упала в исключительной экономической зоне Японии.

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