В районе ядерного полигона КНДР зафиксировали подземные толчки
Два подземных толчка, максимальная магнитуда одного из них составила 2,9, зафиксированы в районе северокорейского полигона, где Пхеньян проводит ядерные испытания.
Об этом в Twitter сообщил исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Лассин Зербо.
По его словам, эксперты признали толчки тектоническими, что может говорить о новых ядерных испытаниях КНДР.
Как сообщал ранее портал iz.ru, КНДР произвела ракетные испытания в ночь на 29 ноября. Ракета пролетела 950 км, достигнув максимальной высоты в 4,475 тыс. км, и упала в исключительной экономической зоне Японии.