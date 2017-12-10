В районе ядерного полигона КНДР зафиксировали подземные толчки

Два подземных толчка, максимальная магнитуда одного из них составила 2,9, зафиксированы в районе северокорейского полигона, где Пхеньян проводит ядерные испытания.

Об этом в Twitter сообщил исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Лассин Зербо.

Ce matin encore! Deux répliques sismiques UTC 6:13/ MI 2.9 & UTC 6:40/ MI 2.4 (non loin du site d’#EssaisNucleaires #NorthCoréen) ont alerté le Système de Surveillance International de l’#OTICE: d’origine tectonique, leur fréquence est tout de même sans précédent pour la région! pic.twitter.com/Ml768rW41q — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) December 9, 2017

По его словам, эксперты признали толчки тектоническими, что может говорить о новых ядерных испытаниях КНДР.

Как сообщал ранее портал iz.ru, КНДР произвела ракетные испытания в ночь на 29 ноября. Ракета пролетела 950 км, достигнув максимальной высоты в 4,475 тыс. км, и упала в исключительной экономической зоне Японии.