Китай предостерег США и их союзников от военных учений у берегов Кореи

Совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи по противодействию КНДР, проводимые сейчас у берегов корейского полуострова, могут привести к войне, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

«Это не приведет к стабилизации ситуации в регионе — нарастание конфликта по сценарию порочного круга и, разумеется, возможное начало войны и хаоса не в пользу ни одной из заинтересованных сторон», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что каждая из сторон должна строжайше придерживаться резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН и действовать «во благо укрепления мира, а не напротив».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в ходе совместных маневров США, Южная Корея и Япония отработают обнаружение и отслеживание условных ракет Северной Кореи.

Ситуация на Корейском полуострове ухудшилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Снаряд упал в 250 км от побережья Японии.