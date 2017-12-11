Прямой эфир
Мир
Путин констатировал сохранение Сирии как суверенного государства
Общество
Глава МЧС вручил награды спасавшим людей в экстремальных ситуациях детям
Мир
Путин пообещал нанести мощный удар по террористам, если они поднимут голову
Мир
ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили международных террористов в САР
Армия
Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии
Экономика
Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже взлетели в первый день на 25%

КНДР ведет секретные разработки биологического оружия

0
Фото: Global Look Press/Chris Jung
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

КНДР более десяти лет ведет секретные разработки передового биологического оружия, полагает американская и азиатская разведка. Об этом пишет газета Washington Post.

По данным издания, еще до первого ядерного испытания Пхеньяном в 2006 году, разведслужбы США представили конгрессу доклад о секретных разработках биологического оружия в КНДР. Согласно отчету, тогда в Северной Корее была собрана группа ученых, однако им не хватало технических навыков.

По мнению газеты, десять лет спустя препятствия начали отпадать. Пхеньян «неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов», которые могут быть использованы на фабриках по производству микробов и в лабораториях, специализирующихся на генетических модификациях. Кроме того, власти страны также направляют своих ученых за рубеж, чтобы те получили ученые степени в области микробиологии.

Однако, по словам действующих и бывших официальных лиц США, имеющих доступ к секретным файлам, убедительных доказательств того, что КНДР производит биологическое оружие, до сих пор нет.

Ранее портал iz.ru объяснил, почему ни санкции, ни угрозы не заставят КНДР отказаться от ядерного оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны Японии запросило $6,4 млн на план по размещению ПРО
Безопасность в Евроатлантике переживает не лучшие времена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги СМИД ОБСЕ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017