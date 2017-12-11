КНДР ведет секретные разработки биологического оружия

КНДР более десяти лет ведет секретные разработки передового биологического оружия, полагает американская и азиатская разведка. Об этом пишет газета Washington Post.

По данным издания, еще до первого ядерного испытания Пхеньяном в 2006 году, разведслужбы США представили конгрессу доклад о секретных разработках биологического оружия в КНДР. Согласно отчету, тогда в Северной Корее была собрана группа ученых, однако им не хватало технических навыков.

По мнению газеты, десять лет спустя препятствия начали отпадать. Пхеньян «неуклонно движется к приобретению необходимых механизмов», которые могут быть использованы на фабриках по производству микробов и в лабораториях, специализирующихся на генетических модификациях. Кроме того, власти страны также направляют своих ученых за рубеж, чтобы те получили ученые степени в области микробиологии.

Однако, по словам действующих и бывших официальных лиц США, имеющих доступ к секретным файлам, убедительных доказательств того, что КНДР производит биологическое оружие, до сих пор нет.

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