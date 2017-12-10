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Минобороны Японии запросило $6,4 млн на план по размещению ПРО

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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Министерству обороны Японии требуется дополнительно 730 млн иен (около $6,4 млн) на разработку плана по размещению двух комплексов наземного варианта американской системы ПРО «Иджис» (Aegis Ashore).

Оборонное ведомство направило запрос на выделение средств из бюджета на следующий финансовый год, мотивировав его растущей угрозой со стороны Северной Кореи.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что Пхеньян продолжает наращивать свой ракетный потенциал. В этой ситуации возникает необходимость укрепления возможностей страны с целью «непрерывной защиты населения», передает ТАСС.

По данным СМИ, один из комплексов будет размещен на учебном полигоне в префектуре Акита, другой — в префектуре Ямагути. В общей сложности на исследование плана по размещению американской системы ПРО власти Японии могут потратить около $18,7 млн.

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