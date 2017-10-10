В воздухе Швейцарии обнаружены следы радиоактивного изотопа Ru-106

Следы радиоактивного изотопа рутения-106 (Ru-106) в концентрации, не представляющей опасности для здоровья людей, обнаружили в воздухе в Швейцарии. Об этом сообщило Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

В частности, следы вещества замечены в муниципалитете Каденаццо, расположенном в швейцарском кантоне Тичино. Концентрация рутения в воздухе Каденаццо составляет 1,9 тыс. микробеккерелей на кубический метр, что в 350 раз меньше установленного в Швейцарии правилами безопасности предельного уровня.

ФУОЗ отмечает, что в Швейцарии концентрация в воздухе рутения-106 ниже, чем в Италии, Чешской республике, Австрии и Польше. В этих государствах следы радиоактивного вещества были обнаружены ранее.

Управление также сообщает о предположении Федерального ведомства по защите от радиации ФРГ (BfS), согласно которому причиной повышенной концентрации рутения-106 мог стать выброс этого вещества на одном из российских предприятий на Южном Урале.

Департамент корпоративных коммуникаций «Росатома» в ответ на это заявление указал, что замечаний к работе предприятий госкорпорации не было, передает ТАСС. По словам представителя «Росатома», все энергоблоки российских АЭС работают в штатном режиме.

Ранее портал iz.ru сообщал, что следы рутения-106 были обнаружены в воздухе Австрии. Тогда высказывалось предположение, что утечка радиоактивного вещества могла произойти в Восточной Европе.