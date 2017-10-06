Всплеск радиоактивности в воздухе зафиксирован в Европе

Незначительное повышение уровня радиоактивности в Европе зафиксировали специалисты германского Федерального ведомства по радиационной защите.

Как сообщается на сайте ведомства, всплеск радиоактивности наблюдался с 29 сентября по 3 октября. Телеканал «360» отмечает, что в Австрии было обнаружено вещество рутений-106.

Предполагается, что утечка радиоактивного вещества могла произойти в Восточной Европе. Незначительно повышенный уровень радиации не окажет негативного влияния на состояние человека, сообщили власти ФРГ.

Портал iz.ru сообщал, что на пляжах, расположенных около японской АЭС «Фукусима», серьезно пострадавшей при цунами в марте 2011 года, обнаружены новые источники радиации.