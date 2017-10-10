Путин высоко оценил намерения Додона развивать отношения с РФ

Президент России Владимир Путин высоко ценит усилия молдавского коллеги Игоря Додона по нормализации российско-молдавских отношений, передает ТАСС.

По словам российского лидера, «процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народ Молдавии, так и народ РФ».

Путин также заверил, что Россия в будущем будет строить экономические контакты с Молдавией исходя из уровня политического взаимодействия.

Ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип обратился к ООН с просьбой поддержать инициативу о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что вывод российских миротворцев приведет к войне в регионе.