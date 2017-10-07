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Президент Молдавии поздравил Владимира Путина с 65-летием

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Президент Молдавии Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте молдавского лидера.

«Мне выпала высокая честь общаться и сотрудничать с Вами — выдающимся государственным деятелем, обладающим огромной ответственностью перед своим народом, целеустремленностью в достижении поставленных целей и последовательностью в отстаивании интересов России в мировом геополитическом пространстве», — сказано в телеграмме.

Додон выразил надежду, что решимость, энергичность и огромный опыт Владимира Путина на президентском посту будет и дальше служит процветанию России.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Путина поздравили с 65-летием лидеры 11 государств.

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