Президент Молдавии поздравил Владимира Путина с 65-летием

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте молдавского лидера.

«Мне выпала высокая честь общаться и сотрудничать с Вами — выдающимся государственным деятелем, обладающим огромной ответственностью перед своим народом, целеустремленностью в достижении поставленных целей и последовательностью в отстаивании интересов России в мировом геополитическом пространстве», — сказано в телеграмме.

Додон выразил надежду, что решимость, энергичность и огромный опыт Владимира Путина на президентском посту будет и дальше служит процветанию России.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Путина поздравили с 65-летием лидеры 11 государств.