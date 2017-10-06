Антироссийские санкции обошлись ЕС в €30 млрд

Страны ЕС за 2014–2016 годы потеряли около €30 млрд из-за антироссийских санкций, говорится в докладе Австрийского института экономических исследований (WIFO).

«В соответствии с оценками WIFO, экспорт из ЕС в Россию из-за санкций сократился на 10,7% в 2014–2016 годах, что составляет около €30 млрд», — говорится в докладе.

Кроме того, среди других факторов, оказавших влияние на снижения экспорта из ЕС аналитики назвали снижение цен на нефть и ослабление рубля.

Уточняется, что больше всех пострадала Германия: экспорт за данный период сократился на 13,4%, до €11,1 млрд. Великобритания и Польша потеряли по €3,1 млрд.

В процентном соотношении наибольшие потери понесли Кипр — 34,5%, Греция — 23,2% и Хорватия — 21%.

Как отмечают эксперты, РФ теперь занимает пятое место среди главных торговых партнеров Евросоюза после США, Швейцарии, Китая и Турции.

Ранее портал iz.ru сообщал, в какую сумму экономике ЕС обходятся ежемесячно санкции против РФ.