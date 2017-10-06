Движение перекрыли на участке Боровского шоссе в Москве

Движение транспорта перекрыто на участке Боровского шоссе до 20 декабря. Причиной названо строительство станции метро «Новопеределкино», сообщает РИАМО.

В сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы уточняется, что полностью перекрыт участок от дома 20 по Боровскому шоссе до пересечения с улицей Шолохова. На участке Дмитровского шоссе также ограничено движение транспорта из-за строительства станции «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метро, отмечают «Дни.ру».

Портал iz.ru ранее сообщил, что 6 и 7 октября в Москве перекроют движение на участках восьми улиц из-за религиозных мероприятий, забега в честь Дня сотрудника органов внутренних дел и футбольного матча.