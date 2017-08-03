Жильцы поврежденного при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии пятиэтажного дома вернулись в свои квартиры.

В доме взрывной волной выбило стекла, искорежило оконные рамы, разрушило крупную мебель.

По словам местной жительницы, люди вернулись к дому уже в среду вечером, но их не пропустил кордон.

«Сегодня в 9:00 уже были здесь», — приводит слова женщины агентство «Sputnik Абхазия».

Напомним, взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов в селе Приморском в Абхазии. Погибли две туристки из Санкт-Петербурга, пострадали более 60 человек.