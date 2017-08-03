Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту взрывов на складе боеприпасов в Абхазии, в результате которых пострадали более 30 российских туристов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас СК РФ во взаимодействии с компетентными органами Абхазии устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в результате серии взрывов на складе с боеприпасами в селе Приморском в Абхазии погибли две туристки из Санкт-Петербурга. Общее число пострадавших составило 60 человек, из них 35 россиян.