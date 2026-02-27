Реклама
Мичков забросил победную шайбу в овертайме матча НХЛ против «Рейнджерс»

Фото: REUTERS/Wendell Cruz-Imagn Images
Хоккейная команда (ХК) «Филадельфия Флайерз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась 27 февраля со счетом 3:2 в овертайме.

Российский нападающий Матвей Мичков стал главным героем встречи, забросив две шайбы. Он открыл счет на 31-й минуте игры и принес своей команде победу в овертайме, поразив ворота на 63-й минуте.

Это позволило Мичкову довести количество набранных очков в текущем сезоне до 31, включая 15 голов и 16 результативных передач в 57 играх. Еще одну шайбу в составе «Филадельфии» забросил Тревор Зеграс на 41-й минуте. Мичков также был признан первой звездой матча, дополняет «Спорт-Экспресс».

В составе «Рейнджерс» отличились Сэм Каррик (10-я минута) и Алексис Лафренье (22-я минута). «Филадельфия» занимает 6-е место в Столичном дивизионе с 63 очками после 58 матчей, а «Рейнджерс» находятся на 8-м месте с 51 очком.

Иваново средство: почему Демидов — главный претендент на «Колдер Трофи» в НХЛ
Россиянин начал новый сезон в «Монреале» с рекорда

Накануне «Каролина Харрикейнз» обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного матча НХЛ со счетом 5:4. Российский форвард Андрей Свечников отдал две голевые передачи, также отличились Николай Элерс, Логан Стэнковен, Тейлор Холл, Сет Джарвис и Себастьян Ахо.

