«Каролина» обыграла «Тампу» в матче НХЛ благодаря двум ассистам Свечникова

Хоккейный клуб (ХК) «Каролина Харрикейнз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась 26 февраля и завершилась со счетом 5:4.

У «Каролины» отличились Николай Элерс, Логан Стэнковен, Тейлор Холл, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Кроме того, российский форвард Андрей Свечников отдал две голевые передачи. В составе «Тампы» забить удалось российскому нападающему Никите Кучерову. Кроме того, отметились Брэндон Хагель, Доминик Джеймс и Брейден Понт.

Таким образом клуб из Каролины с 80 очками располагается на втором месте в Восточной конференции, а команда из Тампы с таким же количеством очков находится на первом месте.

Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» 26 февраля проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:4 (1:1, 0:1, 5:2). В составе победителей российский нападающий Павел Дорофеев оформил дубль.

