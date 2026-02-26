ХК «Лос-Анджелес» проиграл «Вегасу» в дебютном матче Панарина
Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила 26 февраля и завершилась со счетом 6:4 (1:1, 0:1, 5:2).
В составе победителей российский нападающий Павел Дорофеев оформил дубль. Его соотечественник Артемий Панарин, проводивший первый матч за «Лос-Анджелес», отметился двумя результативными передачами.
Также шайбы забросили Колтон Сиссонс, Брэндон Саад, Рейли Смит и Иван Барбашев. Благодаря этой победе «Голден Найтс» набрал 70 очков и укрепился на четвертом месте в таблице Западной конференции, дополняет «Спорт-Экспресс».
Панарин перешел в «Лос-Анджелес Кингз» из «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 февраля. Заключение контракта с россиянином обошлось «Лос-Анджелесу» в $11 млн. 26 февраля он дебютировал в составе команды в матче с «Вегас Голден Найтс».
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ