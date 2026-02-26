Российский нападающий Панарин дебютировал за клуб НХЛ «Лос-Анджелес»
Российский нападающий хоккейного клуба (ХК) «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин 26 февраля дебютировал в составе команды в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
Спортсмен был заявлен в первом звене с форвардами Алексом Лафферье и Адрианом Кемпе под номером 72. В сезоне-2025/26 Панарин провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 57 (19+38) очков, дополняет «Спорт-Экспресс».
34-летний россиянин проводит сезон в своем четвертом клубе НХЛ. Ранее он играл за «Чикаго Блэкхокс», «Коламбус Блю Джекетс».
Панарин перешел в «Лос-Анджелес Кингз» из «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 февраля. Заключение контракта с россиянином обошлось «Лос-Анджелесу» в $11 млн.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ