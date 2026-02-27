Число погибших при взрыве газа в кафе в Казахстане увеличилось до семи
Семь человек, включая несовершеннолетнюю девочку, погибли в результате взрыва газа и пожара в кафе в Щучинске в Акмолинской области Казахстана. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе региональной администрации.
«Семь человек погибли (одна из них — 16-летняя девушка). 13 человек находятся в Бурабайской районной больнице. Шесть человек направлены на амбулаторное наблюдение», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Уточняется, что на месте происшествия работают экстренные службы, кроме того, к кафе направлены автомобили скорой помощи. Причины инцидента устанавливаются.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области 26 февраля сообщили, что в кафе города Щучинск произошел взрыв газовоздушной смеси, который привел к пожару. Возгорание было полностью потушено, специалистам удалось извлечь из здания восемь газовых баллонов, а также эвакуировать 10 человек.
