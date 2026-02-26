В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли шесть человек и около 20 пострадали
Предварительно, шесть человек погибли и еще порядка 20 пострадали в результате взрыва газа в кафе в Казахстане. Об этом 26 февраля сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
«В городе Щучинске Бурабайского района в одноэтажном кафе, примыкающем к пятиэтажному жилому дому, произошел пожар из-за взрыва газовоздушной смеси. <…> По предварительным данным, в результате инцидента пострадали около 20 человек, шесть погибли», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что возгорание было полностью потушено. Специалистам удалось извлечь из здания восемь газовых баллонов, а также эвакуировать десять человек. На данный момент спасатели работают над расчисткой завалов здания. Причины произошедшего устанавливаются.
Газета BiobioChile 19 февраля сообщила, что три человека погибли, еще десять пострадали при взрыве грузового автомобиля, произошедшего на севере Сантьяго в Чили. Взорвавшееся транспортное средство перевозило жидкий газ. В момент ДТП на дороге рядом с воспламенившимся грузовиком находились еще семь машин, которые в конечном счете полностью сгорели.
