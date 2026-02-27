«Питтсбург» обыграл «Нью‑Джерси» в матче НХЛ благодаря голу Чиханова

Хоккейный клуб (ХК) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью‑Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась 25 февраля и завершилась со счетом 4:1.

В составе победившей команды отличился российский форвард Егор Чиханов, забивший один гол, а также нападающий из РФ Евгений Малкин, который отдал две голевые передачи. Кроме того, у «Питтсбурга» отметились Томас Новак, Коннор Клифтон, Блэйк Лизотт. У «Нью‑Джерси» единственную шайбу забросил Пол Коттер.

Клуб из Питтсбурга с 72 очками находится на пятом месте таблицы Восточной конференции, а «Нью‑Джерси» с 58 очками идет на 15-м месте.

Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» 26 февраля проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:4 (1:1, 0:1, 5:2). В составе победителей российский нападающий Павел Дорофеев оформил дубль.

