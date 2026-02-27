Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

«Питтсбург» обыграл «Нью‑Джерси» в матче НХЛ благодаря голу Чиханова

0
EN
Фото: REUTERS/Charles LeClaire
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Хоккейный клуб (ХК) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью‑Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась 25 февраля и завершилась со счетом 4:1.

В составе победившей команды отличился российский форвард Егор Чиханов, забивший один гол, а также нападающий из РФ Евгений Малкин, который отдал две голевые передачи. Кроме того, у «Питтсбурга» отметились Томас Новак, Коннор Клифтон, Блэйк Лизотт. У «Нью‑Джерси» единственную шайбу забросил Пол Коттер.

Клуб из Питтсбурга с 72 очками находится на пятом месте таблицы Восточной конференции, а «Нью‑Джерси» с 58 очками идет на 15-м месте.

Гонка за лидерством: сможет ли Кучеров стать лучшим бомбардиром сезона
И другие интриги НХЛ после паузы на Олимпиаду

Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» 26 февраля проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:4 (1:1, 0:1, 5:2). В составе победителей российский нападающий Павел Дорофеев оформил дубль.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026