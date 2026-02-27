Реклама
Для школьников старших классов выпустили первый учебник по беспилотникам

Проректор НИУ ВШЭ Земцов: для старшеклассников выпустили первый учебник по БПЛА
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ) представило первый учебник по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) для старшеклассников. Об этом 27 февраля сообщил проректор НИУ ВШЭ и лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

«Внедрение беспилотников в самые разные сферы требует множества специалистов — пилотов, программистов, инженеров. С помощью нашего учебника школьники смогут сделать первый шаг и прямо на уроках примерить на себя роль разработчика отдельного беспилотника или целой авиационной системы», — сказал он в беседе с ТАСС.

Учебник носит название «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» и предназначен для учащихся 10–11 классов, он прошел государственную экспертизу. Издание уже включено в федеральный перечень Министерства просвещения РФ и ориентировано на углубленное изучение темы в рамках предметов «Физика» и «Информатика». Также его можно использовать во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании, например, в технопарках и IT-клубах.

Земцов отметил, что с развитием технологий беспилотники нашли применение не только в видеосъемке, но и в таких сферах, как мониторинг, спасение, сельское хозяйство и защита населения. В связи с этим требуется множество специалистов, включая пилотов, инженеров и программистов. Учебник поможет школьникам познакомиться с процессом создания беспилотных летательных аппаратов, научиться их обслуживать, а также освоить навыки пилотирования и программирования полетов с использованием компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Кроме того, учебник включает разделы о правовых аспектах использования дронов, таких как регистрация аппаратов и согласование полетов. Этот шаг направлен на привлечение школьников в сферу беспилотных авиационных систем и подготовку будущих специалистов для российских вузов и отрасли.

Прозрачность и развитие: «ЭРА-ГЛОНАСС» открывает небо для гражданских авиабеспилотников
Как это поможет развитию отрасли в стране

В Минобороны РФ 31 января сообщили, что военные специалисты технико-эксплуатационной части войск беспилотных систем 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» подготовили к отправке в войска новые тяжелые FPV-дроны под названием «Кощей», которые предназначены для доставки грузов на передовую и выполнения боевых задач. Уточняется, что разработка дронов была инициирована в ответ на запрос, поступивший от командования.

Читайте также
