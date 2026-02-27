Расчеты «Мста-С» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в зоне СВО

Реклама
Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» нанесли удар по пункту временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 27 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

Как сообщило ведомство, цель была выявлена расчетом разведывательного комплекса «Орлан-10» подразделения беспилотных систем (БПЛА). После получения координат артиллеристы оперативно подготовили установку к стрельбе и выполнили огневую задачу. Поражение объекта осуществлялось осколочно-фугасными боеприпасами на дистанции свыше 23 км.

«Быстро зарядились. Быстро отработали. Цель была успешно поражена. Работаем по различным целям: по живой силе противника, по бронетехнике, по укреп, по блиндажам, <...> командным пунктам», — рассказал командир орудия Валентин Соколов.

В Минобороны РФ отметили, что пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен. Результаты удара подтверждены средствами объективного контроля в режиме реального времени. После выполнения боевой задачи расчет замаскировал самоходную установку и покинул огневую позицию, укрывшись в безопасном месте.

«Активно работаем. Более 50 снарядов в день улетает по целям», — поделился номер расчета Рамиль Аксенов.

Козырной груз: в зоне СВО появился дрон-штурмовик «Почтальон»
Новые комплексы гарантированно уничтожают огневые точки при атаках укрепрайонов противника

В Минобороны РФ 26 февраля сообщили, что артиллерийские расчеты 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» поразили пункты временного размещения формирований ВСУ, расположенных в лесополосе на днепропетровском направлении СВО. Уточняется, что цель была обнаружена подразделением беспилотных систем (БпС). Координаты передали на командный пункт артиллерии, после чего расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» приступили к выполнению боевых задач.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

