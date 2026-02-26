Расчеты «Мста-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в зоне СВО
Артиллерийские расчеты 152-мм гаубицы «Мста-Б» 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» поразили пункты временного размещения формирований военных сил Украины (ВСУ), расположенных в лесополосе на днепропетровском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 26 февраля сообщило Министерство обороны РФ.
Уточняется, что цель была обнаружена подразделением беспилотных систем (БпС). Координаты передали на командный пункт артиллерии, после чего расчеты 152-мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б» приступили к выполнению боевых задач. Орудия были приведены в боевое положение в кратчайшие сроки. По данным ведомства, огневое поражение по вражеской цели велось на дистанции более 15 км.
В Минобороны РФ отметили, что артиллерия группировки «Центр» регулярно обеспечивает огневую поддержку штурмовых подразделений и способствует их продвижению на данном участке.
В Минобороны РФ 24 февраля сообщили, что артиллерийский расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ уничтожил командный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО. Уточнялось, что вражеский объект был выявлен в ходе разведки расчетами войск беспилотных систем.
