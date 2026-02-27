TOLOnews сообщил о поражении самолета ВВС Пакистана над Афганистаном

Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана был сбит над Афганистаном. Об этом 27 февраля сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в службах безопасности.

«Афганские силы сбили пакистанский самолет, который вошел в воздушное пространство Афганистана», — говорится в публикации канала в соцсети Х (бывш. Twitter).

Представитель движения «Талибан» 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид» 26 февраля сообщил, что на границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения. Уточняется, что бой завязался между пограничными подразделениями двух стран в районе Назьян афганской провинции Нангархар вблизи линии Дюранда.

Власти Пакистана в этот же день опровергли гибель и захват в плен своих солдат в результате столкновения на границе с Афганистаном. Телеканал GEО TV со ссылкой на силовые структуры в этот день сообщил, что в результате боевого столкновения на пакистано-афганской границе погибли 72 талиба, более 100 получили ранения.

PTV 27 февраля сообщил, что военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по военным объектам Афганистана в Кабуле, Кандагаре и Пактии. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф 27 февраля предупредил о начале «открытой войны» правительству талибов в Афганистане.

