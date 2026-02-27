Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации на фоне начала сезона большой воды в стране. Об этом 26 февраля сообщило украинское издание Страна.ua.

С наступлением потепления и таянием снега уровень воды в реках уже повысился на 0,6–3,5 м, что привело к затоплению некоторых территорий, хозяйственных построек и частных домов. Метеорологи предупреждают, что это лишь начало паводков, которые могут охватить большую часть Украины, а в некоторых районах превратиться в настоящее бедствие.

«Для городской инфраструктуры весенние паводки могут стать настоящим испытанием. <...> Большая вода ухудшает и условия на передовой», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В социальных сетях уже появляются видео подтопленных блиндажей, где солдаты вынуждены жить в воде. Это может оказать влияние на боевые действия по всей линии фронта, пишет издание.

Пленные ВСУ 17 февраля рассказали, что украинские боевики, находившиеся на восточном берегу реки Оскол южнее Купянска-Узлового, оказались в тяжелых условиях из-за нехватки снабжения и сложной обстановки на линии соприкосновения. Они сообщали о значительных санитарных потерях, связанных с переохлаждением и обморожениями. Кроме того, украинские боевики вынуждены размещаться в неотапливаемых блиндажах и окопах, частично затопленных водой и грязью, без полноценного обогрева и горячего питания.

