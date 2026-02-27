Реклама
В Госдуме рассказали о планах провести конкурс по русскому языку для школьников из КНДР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Депутаты Госдумы планируют проведение конкурса по русскому языку для северокорейских школьников, сообщил «Известиям» координатор парламентской группы дружбы с КНДР, депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ).

Топливный вклад: Россия готова поставить нефтепродукты в Чили
Приход к власти консервативного президента открывает новые возможности для энергетического сотрудничества с РФ

«Мы с большой радостью восприняли недавнюю новость о том, что русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР. Это решение, вне сомнений, внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление нашего гуманитарного диалога. В данной связи мы планируем организацию конкурса по русскому языку для корейских школьников, изучающих русский язык, а победителей в качестве приза ждет поездка в Россию», — сообщил парламентарий.

Русский язык стал обязательным для изучения в школах Северной Кореи с 4-го класса, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, сопредседатель межправительственной комиссии РФ и КНДР.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тепличное пространство: с чего начнется первое межрегиональное сотрудничество РФ и КНДР

