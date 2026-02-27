В правительстве Орловской области рассказали о межрегиональном соглашении с КНДР
В 2026 году в Орел приедет делегация КНДР от провинции Южный Хванхэ для подписания первого межрегионального соглашения о сотрудничестве, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства региона.
«В настоящее время обсуждается возможность ответного визита в Орловскую область в текущем году делегации Корейской Народно-Демократической Республики. Рассматривается возможность подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Орловской области и Народным комитетом провинции Южный Хванхэ», — уточнили в кабмине субъекта РФ.
В октябре 2025 года губернатор региона Андрей Клычков посетил КНДР, где стороны договорились о будущем подписании первого межрегионального договора — между Орловской областью и провинцией Южный Хванхэ. Координатор группы дружбы с КНДР, депутат КПРФ Казбек Тайсаев подтвердил, что в ближайшее время ожидается визит корейских коллег в Орел.
