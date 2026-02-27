Годовалый ребенок погиб при пожаре в частном доме в Подмосковье
В результате пожара в частном доме в деревне Нелидово Московской области погиб годовалый ребенок. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС по Московской области.
«К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии первых подразделений наблюдалось горение частного жилого дома на площади 168 кв. м», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В ГУ МЧС добавили, что в доме проживала многодетная семья. На момент происшествия трое детей находились дома одни. Два мальчика 5 и 11 лет смогли самостоятельно выбраться из дома до прибытия на место пожарной службы. Тело годовалого ребенка было обнаружено на месте трагедии.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать детская шалость. Окончательные причины пожара устанавливаются.
В пресс-центре ГУ МЧС России по Хабаровскому краю 26 февраля сообщили о пожаре в частном доме. В результате возгорания погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 54 лет. К ликвидации возгорания привлекались 13 сотрудников МЧС России и краевой противопожарной службы и четыре единицы техники.
