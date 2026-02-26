Реклама
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Хабаровском крае

Фото: МЧС России по Хабаровскому краю
В результате пожара в жилом доме в селе Ракитное Хабаровского района погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 54 лет. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-центре главного управления (ГУ) МЧС России по Хабаровскому краю.

«Пламя быстро охватило всю постройку. Пожарные расчеты спустя 30 минут локализовали пожар, не допустив угрозы распространения на соседние строения. К 01:00 26 февраля открытое горение удалось потушить, и расчеты приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. К 04:00 пожарные завершили работу на месте возгорания. Площадь пожара — 300 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что к ликвидации возгорания привлекались 13 сотрудников МЧС России и краевой противопожарной службы и четыре единицы техники.

На месте происшествия родственникам погибших была оказана помощь специалистов Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

В ведомстве добавили, что над установлением причин и обстоятельств возгорания работают сотрудники следственных органов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по республике Бурятия 26 февраля сообщили, что в результате пожара в жилом доме погибли мать и два ребенка. Огнем были охвачены кровля дома, пристройка и веранда.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

