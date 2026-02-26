Реклама
Зона особого возгорания: пожары в ТЦ участились в полтора раза за пять лет

Обычно они начинаются на фудкортах, в ресторанах и пекарнях, а также во время ремонта
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Число пожаров в торговых центрах за последние пять лет увеличилось на 50%, сообщили «Известиям» в МЧС. Например, в 2024 году зарегистрировано 392 таких случая, а в 2025 году — 426. С начала этого года уже произошло 55 пожаров в ТЦ. Зоной повышенного риска обычно становятся фудкорты, рестораны и пекарни, отмечают эксперты. О том, почему выросло число пожаров и какие правила безопасности обычно нарушаются, — в материале «Известий».

Случаи пожаров в ТЦ

В России за пять лет в полтора раза выросло число пожаров в торговых центрах, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС.

«В 2024 году зарегистрировано 392 таких пожара, в 2025 году — 426, с начала этого года — 55, — констатировали в ведомстве. — Основными причинами пожаров являются нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем».

Так, в начале февраля 2026 года на востоке Москвы загорелся торговый центр «Щелковский». Причиной пожара, предварительно, стала неисправность вентиляции, где и началось возгорание. Тогда же в Санкт-Петербурге на кухне ресторана «Гуси-лебеди» в ТЦ «Капитолий» загорелись жировые отложения в вытяжке. По той же причине — жировые отложения в системе вентиляции фудкорта — произошел пожар и в здании московского ТРЦ «РИО» в январе этого года. Аналогичный случай был и в конце декабря 2025 года в одном из ресторанов в торгово-развлекательном центре «Океания» в Москве.

В конце 2025 года в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ (Бурятия) также произошел пожар, но его причины пока не сообщались. Тем не менее прокуратура организовала массовые проверки в торговых центрах республики. Надзорные органы выявили многочисленные нарушения: захламление посторонними предметами путей эвакуации, неисправность пожарных сигнализаций, использование замков, исключающих открывание дверей изнутри без ключей. В ряде ТЦ не было средств первичной противопожарной защиты. Прокуратура вынесла 33 представления об устранении нарушений закона.

Плановая опасность: регионы обязали закладывать в бюджет расходы на предупреждение ЧС
Как изменения отразятся на эффективности работы

Аналогичная проверка в начале 2026 года прошла в Астрахани. По данным прокуратуры, в двух ТРЦ система противопожарной защиты была настроена неправильно — действовал не автоматический, а ручной режим. В подземном этаже одного из центров хранились горючие материалы, не проверялась вентиляционные камеры, а внутренний противопожарный водопровод обслуживался с нарушением сроков. В другом ТЦ не проверялось регулярно состояние огнезащитного покрытия строительной конструкции, отсутствовала система оповещения в помещении кинозала.

А прокуратура Приморского края обратилась в суд, который в начале 2026 года запретил эксплуатацию ТЦ «Школьная» — из-за нарушений требований пожарной безопасности. В ходе проверки надзорное ведомство установило, что требования к эвакуационным путям и выходам не соблюдались, а система противопожарной защиты была неисправна.

На момент публикации в Союзе торговых центров не предоставили оперативный комментарий на запрос «Известий».

Почему выросло число пожаров

Зоной повышенного пожарного риска в торговых центрах обычно являются фудкорты, рестораны и пекарни, часто очаг возгорания находится именно там, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

— Именно с этих локаций зачастую и начинаются пожары: сказывается концентрация в одном месте горячих поверхностей, открытого огня, мощных электроприборов и легковоспламеняющихся продуктов, — отметил начальник отдела развития продукта компании «Роквул» Григорий Громаков.

По его словам, ключевые причины возгораний — неисправность электрооборудования, нарушение техники безопасности при ремонтных и строительных работах, а также жировые отложения в системе вентиляции.

Эксперт по комплексной безопасности, исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин на первое место среди причин возгорания поставил пренебрежение очисткой жироуловителей или их полное отсутствие, а также несвоевременное обслуживание системы вентиляции.

— Это приводит к скоплению копоти и жиров, которые легко воспламеняются, — пояснил он. — На втором месте — нарушения в эксплуатации электрического оборудования либо перегрузка электросетей. Также довольно часто не выполняются требования безопасности при работе с фритюрными жирами и при приготовлении пищи на открытом огне.

Риски особенно высоки, если при проектировании и оснащении кухонных зон были выбраны неподходящие строительные и отделочные материалы, добавил Александр Старостин.

— Например, полимерная изоляция под воздействием высоких температур выделяет опасные летучие вещества, а при непосредственном контакте с огнем легко воспламеняется, — сказал эксперт. — А при нагревании поливинилхлорида выделяется хлороводород. Возникающий едкий дым не только мешает эвакуации и спасению жизней, но и серьезно вредит здоровью — для отравления достаточно нескольких глубоких вдохов.

Леденящий кровь релакс: как обеспечивают безопасность во время айс-флоатинга
Регулирование пока не поспевает за популярностью развлечения

Чтобы снизить риски и сократить возможный ущерб, собственники точек общественного питания и администрация ТЦ должны обращать внимание на выбор материалов для строительства и отделки, заявил и Григорий Громаков.

— Также необходим строгий контроль за проведением монтажных работ, — отметил он.

Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова отметила, что среди причин роста числа таких инцидентов — экономия на пожарной безопасности.

— Трагедии начинаются от стремления сэкономить, например, использовать более дешевые стройматериалы или пренебречь их пропиткой, — сказала она. — Еще одна причина — недостаточное регулирование зон ответственности и, как правило, перекладывание этой самой ответственности.

1

Отсюда и возникает формальный подход как со стороны администрации, так и со стороны арендаторов, добавила она. По словам эксперта, обычно ответственность за противопожарную безопасность несут владельцы ТЦ, руководители организаций, на территории которых случился инцидент, а также должностные лица, на которых официально, по договору, возложена такая ответственность.

