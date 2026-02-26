Три человека погибли в результате пожара в Бурятии
В результате пожара в жилом доме в селе Нижняя Иволга в Бурятии погибли мать и два ребенка. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по республике.
Уточняется, что огнем были охвачены кровля дома, а также пристройка и веранда.
«В ходе тушения пожара были найдены тела 29-летней женщины и двоих детей — семь и 10 лет, без признаков жизни», — говорится в сообщении в MAX.
В пресс-службе добавили, что возгорание было ликвидировано на площади 56 кв. м. К тушению привлекались пять специалистов и три единицы техники. Причины пожара устанавливаются.
Ранее, 24 февраля, сообщалось, что в результате пожара в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге один человек погиб и еще один пострадал. Огонь охватил четыре квартиры. В результате инцидента две квартиры выгорели на площади 80 кв. м, в соседнем подъезде в двух квартирах площадь возгорания составила 14 кв. м.
