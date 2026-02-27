У каждого четвертого российского первокурсника низкая или очень низкая психическая устойчивость
Более чем у 20% студентов первых курсов вузов в России низкая или очень низкая психическая устойчивость, заявила научный руководитель Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования Российской академии образования (РАО) Татьяна Тихомирова.
«Мы проанализировали данные 6,9 тыс. первокурсников в семи федеральных округах России. У 16,6% и 5,2% студентов низкий или очень низкий уровень психической устойчивости соответственно», — сказала она в ходе XXVII Конгресса педиатров России.
Как выяснили «Известия», многие российские университеты оказывают профессиональную психологическую поддержку студентам.
«Важно создавать в вузе атмосферу, в которой обратиться за поддержкой психолога — это нормально. В УрФУ есть центр психологического сопровождения обучающихся. Студенты могут записаться дистанционно или просто прийти анонимно в кабинет психологической помощи», — сказал проректор по воспитательной работе Уральского федерального университета Александр Иванов.
