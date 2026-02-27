Накачали стресс: более чем у 20% первокурсников низкая психическая устойчивость

У каждого пятого российского первокурсника низкая или очень низкая психическая устойчивость, следует из данных Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования. Причем студенты, зачисленные на основе ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний, более психически устойчивы, чем те, кто поступил результатам школьных олимпиад, отмечают психологи. Эмоциональное состояние негативно сказывается на их успеваемости, уверенности в себе и отношениях с окружающими. Подробности — в материале «Известий».

Причины психологических проблем школьников и студентов

Низкая и очень низкая психическая устойчивость была выявлена почти у 22% российских первокурсников — такие данные привела в феврале 2026 года научный руководитель Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования Российской академии образования (РАО), доктор психологических наук Татьяна Тихомирова.

— Мы проанализировали данные 6,9 тыс. первокурсников в семи федеральных округах страны , — рассказала она на XXVII Конгрессе педиатров России. — Исследование показало, что у 16,6% и 5,2% студентов низкий или очень низкий уровень психической устойчивости соответственно . Показатель различается в зависимости от стратегии поступления в вуз. Студенты, зачисленные на основе ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний, более психически устойчивы, чем те, кто поступил по результатам школьных олимпиад .

По словам Татьяны Тихомировой, это связано с тем, что олимпиадники долгое время пребывают в состоянии психического напряжения — начиная со старших классов .

— Это приводит к повышенной чувствительности к внешним воздействиям, потере уверенности в своих силах, снижению способности преодолевать повседневные трудности , — отметила эксперт.

Уровень психической устойчивости влияет на успеваемость , подчеркнула Татьяна Тихомирова. Первокурсники, у которых после экзаменационной сессии остались задолженности, по результатам исследования оказались менее стабильны, чем их сверстники с отличными, хорошими и удовлетворительными оценками . Кроме того, молодые люди с низкой устойчивостью психики испытывают трудности с регулярным посещением занятий и чаще конфликтуют с преподавателями .

Число обращений школьников и студентов за психологической помощью растет , подтвердила «Известиям» клинический психолог, куратор сервиса «Ясно» Галина Лайшева.

— Это связано как с высокой учебной нагрузкой, так и с большей открытостью общества к теме ментального здоровья , — пояснила она.

Многие первокурсники приступают к учебе уже в состоянии эмоционального выгорания , полагает психолог, преподаватель РАНХиГС, специалист психологической платформы Alter Татьяна Пряхина.

— Это «эффект марафона» , — рассказала она «Известиям». — Школьная система , к сожалению, в большей степени ориентирована не на развитие личности, а на получение высоких баллов . Состояние усугубляется тем, что ради учебы дети жертвуют отдыхом, нервная система не успевает восстанавливаться . Это приводит к хроническому истощению задолго до «финиша». Огромный спрос на психологов для школьников именно в период подготовки к выпускным и вступительным экзаменам .

При этом университетская среда стала внимательнее к эмоциональному состоянию обучающихся, а сами молодые люди чаще воспринимают обращение к психологу как нормальный способ справляться со стрессом , считает эксперт.

— Низкая психическая устойчивость первокурсников во многом объясняется резкой сменой контекста: переезд в новый город, разрыв дружеских связей, рост учебной нагрузки и высокая конкуренция. А возраст 17–20 лет сам по себе является периодом повышенных рисков — в это время часто проявляются тревожные и депрессивные расстройства , — отметила психолог.

Где студентам получить психологическую помощь

В Российском университете дружбы народов (РУДН) за 2025 год провели более 1,1 тыс. бесплатных психологических консультаций для студентов , рассказала «Известиям» проректор по стратегическим коммуникациям вуза Елена Апасова.

— Студенты открыто говорят о повышенном уровне тревожности . Это связано с бесконечными дедлайнами, большим объемом информации, который они не успевают обрабатывать, а также с эффектом достигаторства . Для многих важно, как они выглядят в глазах окружающих, что тоже становится источником переживаний , — отметила она.

В пресс-службе РУДН добавили, что психологические консультации ведутся на русском, английском и французском языках . А каждый месяц для учащихся организуют тренинги и мероприятия, посвященные вопросам ментального здоровья .

Проректор по воспитательной работе Уральского федерального университета (УрФУ) Александр Иванов считает, что важно создавать в вузе «атмосферу, в которой обратиться за поддержкой психолога — это нормально» .

— В УрФУ работает центр психологического сопровождения обучающихся, который оказывает квалифицированную помощь в трудных жизненных ситуациях , — сообщил он «Известиям». — Консультации доступны как очно, так и дистанционно . Можно записаться или просто прийти анонимно в кабинет психологической помощи. Центр также организует лекции и тренинги по профилактике эмоционального выгорания, развитию навыков психологической устойчивости.

В Томском государственном университете (ТГУ) психологическая служба работает более 20 лет .

— Жизнь студентов полна ярких моментов и новых открытий, но вместе с ними приходят и серьезные испытания: необходимость адаптироваться к новому окружению, выдерживать повышенные учебные нагрузки и справляться с повседневным стрессом , — рассказала «Известиям» начальник психологической службы вуза, клинический психолог Дилара Назметдинова. — Ежегодный мониторинг показывает повышенный уровень напряжения среди первокурсников , поэтому уже с первых дней в университете студентам читают курс «Безопасность и жизнедеятельность» . Учащиеся осваивают базовые приемы самостоятельной регуляции эмоций и поведения в сложных ситуациях .

В Новосибирском государственном университете (НГУ) служба психологической поддержки действует с конца 2021 года .

— Основное направление — индивидуальные консультации для студентов . Кроме того, мы проводим психотерапевтические группы и реализуем программу подготовки волонтеров допсихологической помощи , — отметил начальник отдела психологической поддержки обучающихся НГУ Роман Анисимов. — Большое внимание уделяется психопрофилактике . Проводятся тренинги по стресс-менеджменту, арт-терапия, вокалотерапия, программы по развитию навыков саморегуляции и укреплению детско-родительских отношений .

Сейчас НГУ планирует принять участие в «апробации деятельности психологических служб в системе высшего образования в рамках реализации концепции развития системы психологического сопровождения и психологической помощи», рассказал Роман Анисимов.

А в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского центр психологического сопровождения студентов был создан в 2019 году , указала руководитель центра, кандидат психологических наук Наталья Дунаева.

— Всего за время работы центра было проведено более 4 тыс. консультаций со студентами, преподавателями, а также с родителями студентов , — отметила она.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) действует психологическая клиника, которая оказывает поддержку студентам и сотрудникам вуза .

— Работа клиники не ограничивается только университетским сообществом . Она ориентирована также на жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области , — сообщили «Известиям» в пресс-службе университета.

Сейчас в клинике развивается отделение раннего сопровождения ребенка и семьи .

— Его задача — поддержка психического здоровья детей от 0 до 5 лет и их близких взрослых, в том числе будущих и молодых родителей‑студентов. Это помогает снижать стресс, связанный с совмещением учебы и родительства , — рассказали в СПбГУ.

Психологическую поддержку студентам также оказывают в Московском государственном университете (МГУ) и Кубанском государственном университете (КубГУ) , сообщили в пресс-службах этих вузов.

Как сохранить психологическую устойчивость

Психологические службы в вузах стали нормой . Если способов и навыков справляться со стрессом недостаточно, следует своевременно обратиться к специалисту , указала психолог Татьяна Пряхина.

— Из-за снижения психической устойчивости могут появляться психосоматические заболевания . Из-за стресса сложнее концентрироваться, обучение происходит не благодаря интересу, а через силу — на пределе возможностей и воли, — отметила эксперт. — В отношениях с окружающими могут появляться повышенная раздражительность, апатия, депрессивные состояния. Это мешает выстраивать новые связи и разрушает существующие .

Психолог согласилась, что старшеклассники, поступающие в вузы по результатам ЕГЭ, испытывают гораздо меньше стресса по сравнению с олимпиадниками , особенно если у них есть возможность оплатить обучение.

— Школьные олимпиады — это, условно, спорт высших достижений. Для такой среды характерен очень высокий уровень перфекционизма, также есть особые правила того, как ребенок должен развиваться , — уточнила Татьяна Пряхина. — У детей, которые просто сдают ЕГЭ, более понятная траектория подготовки к поступлению. Олимпиадники же испытывают колоссальную нагрузку и находятся в условиях жесткой конкуренции . А попав в вуз, они сталкиваются с другими такими же «звездочками», и вновь приходится доказывать свое превосходство .

Нейропсихолог Дарья Живина отметила, что в первые месяцы после поступления в вуз у первокурсников может снижаться эмоциональная устойчивость .

— Школьники долгое время находились в стрессе из-за подготовки к экзаменам и поступлению. Когда эти этапы уже позади, происходит сильная эмоциональная разрядка. Поэтому в первые несколько месяцев и зачастую во время первой сессии в вузе студентам сложно полноценно воспринимать новую информацию. Это в целом считается нормой, — пояснила эксперт.

Галина Лайшева добавила, что учеба в вузе требует самостоятельности, а также навыков планирования и саморегуляции, которые у студентов находятся только на стадии формирования .

— По сравнению со школой структурированность среды снижается: цель поступить достигнута и больше не определяет режим дня, нет привычного контроля со стороны школы и родителей. Сепарация от семьи может усиливать уязвимость и одиночество , — заметила эксперт.

