Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Накачали стресс: более чем у 20% первокурсников низкая психическая устойчивость

Многие начинают учиться в вузе в состоянии эмоционального выгорания
У каждого пятого российского первокурсника низкая или очень низкая психическая устойчивость, следует из данных Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования. Причем студенты, зачисленные на основе ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний, более психически устойчивы, чем те, кто поступил результатам школьных олимпиад, отмечают психологи. Эмоциональное состояние негативно сказывается на их успеваемости, уверенности в себе и отношениях с окружающими. Подробности — в материале «Известий».

Причины психологических проблем школьников и студентов

Низкая и очень низкая психическая устойчивость была выявлена почти у 22% российских первокурсников — такие данные привела в феврале 2026 года научный руководитель Федерального ресурсного центра психологической службы в системе высшего образования Российской академии образования (РАО), доктор психологических наук Татьяна Тихомирова.

— Мы проанализировали данные 6,9 тыс. первокурсников в семи федеральных округах страны, — рассказала она на XXVII Конгрессе педиатров России. — Исследование показало, что у 16,6% и 5,2% студентов низкий или очень низкий уровень психической устойчивости соответственно. Показатель различается в зависимости от стратегии поступления в вуз. Студенты, зачисленные на основе ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний, более психически устойчивы, чем те, кто поступил по результатам школьных олимпиад.

ЕГЭ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Татьяны Тихомировой, это связано с тем, что олимпиадники долгое время пребывают в состоянии психического напряжения — начиная со старших классов.

Это приводит к повышенной чувствительности к внешним воздействиям, потере уверенности в своих силах, снижению способности преодолевать повседневные трудности, — отметила эксперт.

Уровень психической устойчивости влияет на успеваемость, подчеркнула Татьяна Тихомирова. Первокурсники, у которых после экзаменационной сессии остались задолженности, по результатам исследования оказались менее стабильны, чем их сверстники с отличными, хорошими и удовлетворительными оценками. Кроме того, молодые люди с низкой устойчивостью психики испытывают трудности с регулярным посещением занятий и чаще конфликтуют с преподавателями.

Учебный прогресс: выпускникам колледжей упростят поступление в вузы
Законопроект внесут в ГД до конца весенней сессии — создаст ли он реальный «социальный лифт» для молодежи

Число обращений школьников и студентов за психологической помощью растет, подтвердила «Известиям» клинический психолог, куратор сервиса «Ясно» Галина Лайшева.

Это связано как с высокой учебной нагрузкой, так и с большей открытостью общества к теме ментального здоровья, — пояснила она.

Многие первокурсники приступают к учебе уже в состоянии эмоционального выгорания, полагает психолог, преподаватель РАНХиГС, специалист психологической платформы Alter Татьяна Пряхина.

Физика
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Это «эффект марафона», — рассказала она «Известиям». — Школьная система, к сожалению, в большей степени ориентирована не на развитие личности, а на получение высоких баллов. Состояние усугубляется тем, что ради учебы дети жертвуют отдыхом, нервная система не успевает восстанавливаться. Это приводит к хроническому истощению задолго до «финиша». Огромный спрос на психологов для школьников именно в период подготовки к выпускным и вступительным экзаменам.

При этом университетская среда стала внимательнее к эмоциональному состоянию обучающихся, а сами молодые люди чаще воспринимают обращение к психологу как нормальный способ справляться со стрессом, считает эксперт.

Низкая психическая устойчивость первокурсников во многом объясняется резкой сменой контекста: переезд в новый город, разрыв дружеских связей, рост учебной нагрузки и высокая конкуренция. А возраст 17–20 лет сам по себе является периодом повышенных рисков — в это время часто проявляются тревожные и депрессивные расстройства, — отметила психолог.

Где студентам получить психологическую помощь

В Российском университете дружбы народов (РУДН) за 2025 год провели более 1,1 тыс. бесплатных психологических консультаций для студентов, рассказала «Известиям» проректор по стратегическим коммуникациям вуза Елена Апасова.

— Студенты открыто говорят о повышенном уровне тревожности. Это связано с бесконечными дедлайнами, большим объемом информации, который они не успевают обрабатывать, а также с эффектом достигаторства. Для многих важно, как они выглядят в глазах окружающих, что тоже становится источником переживаний, — отметила она.

Студенты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В пресс-службе РУДН добавили, что психологические консультации ведутся на русском, английском и французском языках. А каждый месяц для учащихся организуют тренинги и мероприятия, посвященные вопросам ментального здоровья.

Проректор по воспитательной работе Уральского федерального университета (УрФУ) Александр Иванов считает, что важно создавать в вузе «атмосферу, в которой обратиться за поддержкой психолога — это нормально».

В УрФУ работает центр психологического сопровождения обучающихся, который оказывает квалифицированную помощь в трудных жизненных ситуациях, — сообщил он «Известиям». — Консультации доступны как очно, так и дистанционно. Можно записаться или просто прийти анонимно в кабинет психологической помощи. Центр также организует лекции и тренинги по профилактике эмоционального выгорания, развитию навыков психологической устойчивости.

Очно так же: как в вузах учатся студенты с тяжелой инвалидностью
В российских университетах почти 40 тыс. человек с ОВЗ, однако пока проблемы с доступностью остаются

В Томском государственном университете (ТГУ) психологическая служба работает более 20 лет.

— Жизнь студентов полна ярких моментов и новых открытий, но вместе с ними приходят и серьезные испытания: необходимость адаптироваться к новому окружению, выдерживать повышенные учебные нагрузки и справляться с повседневным стрессом, — рассказала «Известиям» начальник психологической службы вуза, клинический психолог Дилара Назметдинова. — Ежегодный мониторинг показывает повышенный уровень напряжения среди первокурсников, поэтому уже с первых дней в университете студентам читают курс «Безопасность и жизнедеятельность». Учащиеся осваивают базовые приемы самостоятельной регуляции эмоций и поведения в сложных ситуациях.

Студенты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Новосибирском государственном университете (НГУ) служба психологической поддержки действует с конца 2021 года.

— Основное направление — индивидуальные консультации для студентов. Кроме того, мы проводим психотерапевтические группы и реализуем программу подготовки волонтеров допсихологической помощи, — отметил начальник отдела психологической поддержки обучающихся НГУ Роман Анисимов. — Большое внимание уделяется психопрофилактике. Проводятся тренинги по стресс-менеджменту, арт-терапия, вокалотерапия, программы по развитию навыков саморегуляции и укреплению детско-родительских отношений.

Сейчас НГУ планирует принять участие в «апробации деятельности психологических служб в системе высшего образования в рамках реализации концепции развития системы психологического сопровождения и психологической помощи», рассказал Роман Анисимов.

А в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского центр психологического сопровождения студентов был создан в 2019 году, указала руководитель центра, кандидат психологических наук Наталья Дунаева.

— Всего за время работы центра было проведено более 4 тыс. консультаций со студентами, преподавателями, а также с родителями студентов, — отметила она.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) действует психологическая клиника, которая оказывает поддержку студентам и сотрудникам вуза.

Психолог
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Работа клиники не ограничивается только университетским сообществом. Она ориентирована также на жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — сообщили «Известиям» в пресс-службе университета.

Сейчас в клинике развивается отделение раннего сопровождения ребенка и семьи.

— Его задача — поддержка психического здоровья детей от 0 до 5 лет и их близких взрослых, в том числе будущих и молодых родителей‑студентов. Это помогает снижать стресс, связанный с совмещением учебы и родительства, — рассказали в СПбГУ.

Психологическую поддержку студентам также оказывают в Московском государственном университете (МГУ) и Кубанском государственном университете (КубГУ), сообщили в пресс-службах этих вузов.

Как сохранить психологическую устойчивость

Психологические службы в вузах стали нормой. Если способов и навыков справляться со стрессом недостаточно, следует своевременно обратиться к специалисту, указала психолог Татьяна Пряхина.

Из-за снижения психической устойчивости могут появляться психосоматические заболевания. Из-за стресса сложнее концентрироваться, обучение происходит не благодаря интересу, а через силу — на пределе возможностей и воли, — отметила эксперт. — В отношениях с окружающими могут появляться повышенная раздражительность, апатия, депрессивные состояния. Это мешает выстраивать новые связи и разрушает существующие.

Олимпиада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Психолог согласилась, что старшеклассники, поступающие в вузы по результатам ЕГЭ, испытывают гораздо меньше стресса по сравнению с олимпиадниками, особенно если у них есть возможность оплатить обучение.

Школьные олимпиады — это, условно, спорт высших достижений. Для такой среды характерен очень высокий уровень перфекционизма, также есть особые правила того, как ребенок должен развиваться, — уточнила Татьяна Пряхина. — У детей, которые просто сдают ЕГЭ, более понятная траектория подготовки к поступлению. Олимпиадники же испытывают колоссальную нагрузку и находятся в условиях жесткой конкуренции. А попав в вуз, они сталкиваются с другими такими же «звездочками», и вновь приходится доказывать свое превосходство.

Лишние люди: зачем Минобрнауки сокращает платные места в вузах
Станет ли сложнее отучиться на экономиста или юриста

Нейропсихолог Дарья Живина отметила, что в первые месяцы после поступления в вуз у первокурсников может снижаться эмоциональная устойчивость.

— Школьники долгое время находились в стрессе из-за подготовки к экзаменам и поступлению. Когда эти этапы уже позади, происходит сильная эмоциональная разрядка. Поэтому в первые несколько месяцев и зачастую во время первой сессии в вузе студентам сложно полноценно воспринимать новую информацию. Это в целом считается нормой, — пояснила эксперт.

Галина Лайшева добавила, что учеба в вузе требует самостоятельности, а также навыков планирования и саморегуляции, которые у студентов находятся только на стадии формирования.

По сравнению со школой структурированность среды снижается: цель поступить достигнута и больше не определяет режим дня, нет привычного контроля со стороны школы и родителей. Сепарация от семьи может усиливать уязвимость и одиночество, — заметила эксперт.

Сон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Психолог посоветовала молодым людям сохранять базовые опоры — сон, регулярное питание, физическую активность и общение с друзьями и близкими. Полезно осваивать навыки саморегуляции — дыхательные техники, короткие перерывы, планирование, чтобы управлять уровнем стресса.

