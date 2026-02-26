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WSJ раскрыла условия США для заключения ядерной сделки с Ираном

WSJ: США потребуют от Ирана демонтировать три ядерных объекта и отдать уран
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Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
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Вашингтон намерен потребовать от Тегерана ликвидации трех ядерных объектов и передачи всех запасов обогащенного урана. Об этом 26 февраля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что речь идет о прекращении работы объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане. Кроме того, для заключения новой сделки США могут настоять на постоянном соблюдении Ираном условий договора без возможности поэтапного снятия ограничений, как это предусматривалось соглашением, подписанным при администрации экс-президента Барака Обамы.

«Это может быть последний шанс заключить сделку. В противном случае США будут решать военными средствами то, что не могут урегулировать дипломатическим путем», — заявил изданию доцент Университета Теннесси Саид Голкар.

При этом американские чиновники допустили, что переговорная группа может пойти на уступки и разрешить Ирану возобновить работу ядерного реактора в Тегеране, который способен перерабатывать уран для медицинских целей.

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Третий раунд косвенных ирано-американских переговоров по ядерному досье 26 февраля стартовал при посредничестве Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 февраля сообщил, что Россия видит «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана и надеется на дипломатическое решение конфликта с США.

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