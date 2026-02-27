Портфель вместо ставки: как полизанятость стала трендом российского рынка труда
Российский рынок труда в 2026 году перестал быть линейным. Всё больше людей совмещают две и более работы, формируя собственный «портфель» проектов и источников дохода. Полизанятость из вынужденной меры превратилась в устойчивый тренд, меняющий правила игры и для работников, и для работодателей. Почему россияне массово выбирают дополнительную занятость и к чему это приведет — разбирались «Известия».
От подработки к системе: что происходит на рынке
Интерес к дополнительной занятости резко вырос в 2025 году. Согласно общероссийскому опросу hh.ru, в предпраздничный период почти половина россиян (49%) планировали искать подработку. На фоне постоянно растущих трат людям требуются дополнительные источники дохода.
По данным исследования Б1, доля граждан, сокративших спонтанные покупки и усиливших экономию, увеличилась с 49% весной 2025 года до 54% осенью. В этих условиях набирает обороты полизанятость — модель, при которой человек одновременно работает на двух и более позициях или сотрудничает с разными компаниями.
Однако финансовая необходимость — лишь одна сторона процесса. Вторая связана с поколенческими изменениями. На рынок труда активно вышли представители поколений Z и альфа, которые иначе смотрят на карьеру. Для них «одна работа на всю жизнь» — устаревшая модель. Молодые специалисты стремятся накапливать компетенции, осваивать новые навыки и участвовать в разных проектах параллельно.
Два типа мотивации: вынужденная и осознанная
HR-эксперт, основатель и руководитель агентства кадрового аутсорсинга ALL HR Светлана Перкова отмечает, что в 2026 году полизанятость стала системным явлением. По ее словам, количество регистраций новых пользователей на платформах по поиску подработки за последний год выросло почти на 75%, а количество компаний, готовых брать людей на короткие смены, — на четверть.
— Если еще пять лет назад совмещение воспринималось как вынужденная мера или признак нелояльности, то сегодня полизанятость становится нормой для граждан России. Игнорирование тренда на портфельную карьеру обходится бизнесу в миллионы рублей текучести, — рассказала она «Известиям».
Эксперт пояснила, что сегодня отчетливо прослеживаются два типа мотивации. Первый — поколенческий. Молодые специалисты 18–24 лет рассматривают совмещение как инструмент профессиональной навигации. Они пробуют разные роли и формируют портфель компетенций. Второй — адаптационный. Люди 35–50 лет чаще приходят к дополнительной занятости из-за страха потери дохода.
— Инфляция и желание создать подушку безопасности толкают их искать подработку в вечерние часы или выходные. И это уже совершенно другой портрет совместителя, — пояснила Перкова.
Закон о платформенной экономике и новые правила игры
Одним из ключевых событий 2026 года стало вступление в силу закона о платформенной экономике с 1 октября. Ранее работа с самозанятыми и временным персоналом находилась в «серой зоне», теперь государство вводит четкие правила регулирования.
— К концу года будет запущен реестр добросовестных цифровых платформ. Мы обязаны обеспечить прозрачность рейтингования, а сотрудники получат право оспаривать несправедливые оценки, — отметила эксперт.
По ее словам, это означает, что конкуренция за качественных временных исполнителей становится не менее жесткой, чем за штатных сотрудников.
— Если водитель или курьер видит необъективно заниженный рейтинг, он уходит на другую платформу за пять минут. Удержание требует от HR новых компетенций и постоянного анализа рыночных ставок, — подчеркнула Перкова.
Плюсы для экономики и риски для людей
С макроэкономической точки зрения полизанятость повышает гибкость рынка и производительность. Ритейл, логистика и сервисные отрасли активно используют платформенные решения для закрытия сезонных и пиковых нагрузок. Однако для компаний возникает парадокс: гибкость растет, а лояльность снижается. Инвестиции в обучение временного персонала становятся рискованными, поскольку сотрудник может уйти к конкуренту из-за более высокой ставки.
Для самих работников полизанятость также имеет двойственную природу. С одной стороны, несколько источников дохода снижают страх потери работы. С другой — усиливается риск хронического стресса и выгорания.
— Границы между работой и личной жизнью размываются. Особенно тяжело тем, кто пришел к полизанятости вынужденно. Для них многозадачность становится фактором хронической усталости, — отметила Перкова.
Какие навыки становятся обязательными
Эксперт выделяет ключевые компетенции, необходимые в новой реальности: самоорганизацию, цифровую грамотность, умение работать через платформы и навыки самопрезентации. Кроме того, критически важным становится постоянное обучение.
В 2026 году бизнес постепенно переходит от модели «владеть сотрудником» к модели «привлекать талант». Компании создают внутренние базы временного персонала, внедряют элементы геймификации и формируют эмоциональную привязку вместо формальной.
Полизанятость перестала быть исключением. Это новый этап эволюции рынка труда, где гибкость становится преимуществом, а устойчивость — личной ответственностью каждого работника.