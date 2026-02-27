Портфель вместо ставки: как полизанятость стала трендом российского рынка труда

Российский рынок труда в 2026 году перестал быть линейным. Всё больше людей совмещают две и более работы, формируя собственный «портфель» проектов и источников дохода. Полизанятость из вынужденной меры превратилась в устойчивый тренд, меняющий правила игры и для работников, и для работодателей. Почему россияне массово выбирают дополнительную занятость и к чему это приведет — разбирались «Известия».

От подработки к системе: что происходит на рынке

Интерес к дополнительной занятости резко вырос в 2025 году. Согласно общероссийскому опросу hh.ru, в предпраздничный период почти половина россиян (49%) планировали искать подработку. На фоне постоянно растущих трат людям требуются дополнительные источники дохода.

По данным исследования Б1, доля граждан, сокративших спонтанные покупки и усиливших экономию, увеличилась с 49% весной 2025 года до 54% осенью. В этих условиях набирает обороты полизанятость — модель, при которой человек одновременно работает на двух и более позициях или сотрудничает с разными компаниями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако финансовая необходимость — лишь одна сторона процесса. Вторая связана с поколенческими изменениями. На рынок труда активно вышли представители поколений Z и альфа, которые иначе смотрят на карьеру. Для них «одна работа на всю жизнь» — устаревшая модель. Молодые специалисты стремятся накапливать компетенции, осваивать новые навыки и участвовать в разных проектах параллельно.

Два типа мотивации: вынужденная и осознанная

HR-эксперт, основатель и руководитель агентства кадрового аутсорсинга ALL HR Светлана Перкова отмечает, что в 2026 году полизанятость стала системным явлением. По ее словам, количество регистраций новых пользователей на платформах по поиску подработки за последний год выросло почти на 75%, а количество компаний, готовых брать людей на короткие смены, — на четверть.

— Если еще пять лет назад совмещение воспринималось как вынужденная мера или признак нелояльности, то сегодня полизанятость становится нормой для граждан России. Игнорирование тренда на портфельную карьеру обходится бизнесу в миллионы рублей текучести, — рассказала она «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперт пояснила, что сегодня отчетливо прослеживаются два типа мотивации. Первый — поколенческий. Молодые специалисты 18–24 лет рассматривают совмещение как инструмент профессиональной навигации. Они пробуют разные роли и формируют портфель компетенций. Второй — адаптационный. Люди 35–50 лет чаще приходят к дополнительной занятости из-за страха потери дохода.

— Инфляция и желание создать подушку безопасности толкают их искать подработку в вечерние часы или выходные. И это уже совершенно другой портрет совместителя, — пояснила Перкова.

Закон о платформенной экономике и новые правила игры

Одним из ключевых событий 2026 года стало вступление в силу закона о платформенной экономике с 1 октября. Ранее работа с самозанятыми и временным персоналом находилась в «серой зоне», теперь государство вводит четкие правила регулирования.

— К концу года будет запущен реестр добросовестных цифровых платформ. Мы обязаны обеспечить прозрачность рейтингования, а сотрудники получат право оспаривать несправедливые оценки, — отметила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/па

По ее словам, это означает, что конкуренция за качественных временных исполнителей становится не менее жесткой, чем за штатных сотрудников.

— Если водитель или курьер видит необъективно заниженный рейтинг, он уходит на другую платформу за пять минут. Удержание требует от HR новых компетенций и постоянного анализа рыночных ставок, — подчеркнула Перкова.

Плюсы для экономики и риски для людей

С макроэкономической точки зрения полизанятость повышает гибкость рынка и производительность. Ритейл, логистика и сервисные отрасли активно используют платформенные решения для закрытия сезонных и пиковых нагрузок. Однако для компаний возникает парадокс: гибкость растет, а лояльность снижается. Инвестиции в обучение временного персонала становятся рискованными, поскольку сотрудник может уйти к конкуренту из-за более высокой ставки.

Для самих работников полизанятость также имеет двойственную природу. С одной стороны, несколько источников дохода снижают страх потери работы. С другой — усиливается риск хронического стресса и выгорания.

Фото: Global Look Press/Christin Klose

— Границы между работой и личной жизнью размываются. Особенно тяжело тем, кто пришел к полизанятости вынужденно. Для них многозадачность становится фактором хронической усталости, — отметила Перкова.

Какие навыки становятся обязательными

Эксперт выделяет ключевые компетенции, необходимые в новой реальности: самоорганизацию, цифровую грамотность, умение работать через платформы и навыки самопрезентации. Кроме того, критически важным становится постоянное обучение.

В 2026 году бизнес постепенно переходит от модели «владеть сотрудником» к модели «привлекать талант». Компании создают внутренние базы временного персонала, внедряют элементы геймификации и формируют эмоциональную привязку вместо формальной.