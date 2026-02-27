Портфель вместо ставки: как полизанятость стала трендом российского рынка труда

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Портфель вместо ставки: как полизанятость стала трендом российского рынка труда

Почти половина россиян планируют подработку, а совмещение нескольких работ становится нормой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российский рынок труда в 2026 году перестал быть линейным. Всё больше людей совмещают две и более работы, формируя собственный «портфель» проектов и источников дохода. Полизанятость из вынужденной меры превратилась в устойчивый тренд, меняющий правила игры и для работников, и для работодателей. Почему россияне массово выбирают дополнительную занятость и к чему это приведет — разбирались «Известия».

От подработки к системе: что происходит на рынке

Интерес к дополнительной занятости резко вырос в 2025 году. Согласно общероссийскому опросу hh.ru, в предпраздничный период почти половина россиян (49%) планировали искать подработку. На фоне постоянно растущих трат людям требуются дополнительные источники дохода.

По данным исследования Б1, доля граждан, сокративших спонтанные покупки и усиливших экономию, увеличилась с 49% весной 2025 года до 54% осенью. В этих условиях набирает обороты полизанятость — модель, при которой человек одновременно работает на двух и более позициях или сотрудничает с разными компаниями.

Работа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако финансовая необходимость — лишь одна сторона процесса. Вторая связана с поколенческими изменениями. На рынок труда активно вышли представители поколений Z и альфа, которые иначе смотрят на карьеру. Для них «одна работа на всю жизнь» — устаревшая модель. Молодые специалисты стремятся накапливать компетенции, осваивать новые навыки и участвовать в разных проектах параллельно.

Два типа мотивации: вынужденная и осознанная

HR-эксперт, основатель и руководитель агентства кадрового аутсорсинга ALL HR Светлана Перкова отмечает, что в 2026 году полизанятость стала системным явлением. По ее словам, количество регистраций новых пользователей на платформах по поиску подработки за последний год выросло почти на 75%, а количество компаний, готовых брать людей на короткие смены, — на четверть.

— Если еще пять лет назад совмещение воспринималось как вынужденная мера или признак нелояльности, то сегодня полизанятость становится нормой для граждан России. Игнорирование тренда на портфельную карьеру обходится бизнесу в миллионы рублей текучести, — рассказала она «Известиям».

Коворкинг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперт пояснила, что сегодня отчетливо прослеживаются два типа мотивации. Первый — поколенческий. Молодые специалисты 18–24 лет рассматривают совмещение как инструмент профессиональной навигации. Они пробуют разные роли и формируют портфель компетенций. Второй — адаптационный. Люди 35–50 лет чаще приходят к дополнительной занятости из-за страха потери дохода.

— Инфляция и желание создать подушку безопасности толкают их искать подработку в вечерние часы или выходные. И это уже совершенно другой портрет совместителя, — пояснила Перкова.

Кадры не решают: спрос на высокотехнологичных специалистов упал
Работодатели стали адаптировать к задачам имеющихся сотрудников, а не искать новых

Закон о платформенной экономике и новые правила игры

Одним из ключевых событий 2026 года стало вступление в силу закона о платформенной экономике с 1 октября. Ранее работа с самозанятыми и временным персоналом находилась в «серой зоне», теперь государство вводит четкие правила регулирования.

— К концу года будет запущен реестр добросовестных цифровых платформ. Мы обязаны обеспечить прозрачность рейтингования, а сотрудники получат право оспаривать несправедливые оценки, — отметила эксперт.

Курьер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/па

По ее словам, это означает, что конкуренция за качественных временных исполнителей становится не менее жесткой, чем за штатных сотрудников.

— Если водитель или курьер видит необъективно заниженный рейтинг, он уходит на другую платформу за пять минут. Удержание требует от HR новых компетенций и постоянного анализа рыночных ставок, — подчеркнула Перкова.

Плюсы для экономики и риски для людей

С макроэкономической точки зрения полизанятость повышает гибкость рынка и производительность. Ритейл, логистика и сервисные отрасли активно используют платформенные решения для закрытия сезонных и пиковых нагрузок. Однако для компаний возникает парадокс: гибкость растет, а лояльность снижается. Инвестиции в обучение временного персонала становятся рискованными, поскольку сотрудник может уйти к конкуренту из-за более высокой ставки.

Для самих работников полизанятость также имеет двойственную природу. С одной стороны, несколько источников дохода снижают страх потери работы. С другой — усиливается риск хронического стресса и выгорания.

Выгорание
Фото: Global Look Press/Christin Klose

— Границы между работой и личной жизнью размываются. Особенно тяжело тем, кто пришел к полизанятости вынужденно. Для них многозадачность становится фактором хронической усталости, — отметила Перкова.

Денежная планка: около половины россиян не готовы снижать зарплатные ожидания
На позицию соискателей влияет дефицит кадров на рынке труда

Какие навыки становятся обязательными

Эксперт выделяет ключевые компетенции, необходимые в новой реальности: самоорганизацию, цифровую грамотность, умение работать через платформы и навыки самопрезентации. Кроме того, критически важным становится постоянное обучение.

В 2026 году бизнес постепенно переходит от модели «владеть сотрудником» к модели «привлекать талант». Компании создают внутренние базы временного персонала, внедряют элементы геймификации и формируют эмоциональную привязку вместо формальной.

Полизанятость перестала быть исключением. Это новый этап эволюции рынка труда, где гибкость становится преимуществом, а устойчивость — личной ответственностью каждого работника.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Прямой эфир