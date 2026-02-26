Кадры не решают: спрос на высокотехнологичных специалистов упал

Количество незакрытых вакансий для специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM-кадры) за год сократилось более чем на треть. Это следует из индекса востребованности кадров Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Снижение интереса к таким кадрам эксперты назвали наиболее значительным за последние несколько лет. Компании сейчас всё чаще пытаются адаптировать имеющихся сотрудников к своим потребностям, а не искать новых, отмечают они. Где в России всё же не хватает высокотехнологичных кадров, а где они совсем не нужны — в материале «Известий».

Насколько упал интерес к высокотехнологичным кадрам

Уровень востребованности высокотехнологичных кадров на российском рынке труда к концу 2025 года рухнул: количество незакрытых вакансий по итогам декабря сократилось в среднем по стране до 34,5% по сравнению с концом 2024-го. Более того, в IV квартале прошлого года падение интереса оказалось более глубоким, нежели ранее. Это следует из данных Регионального индекса востребованности кадров для инновационной экономики, который готовят эксперты АИРР.

И признаки восстановления рынка высокотехнологичных кадров пока отсутствуют, подчеркнул директор ассоциации Александр Смекалин.

— Основная причина — переход компаний к консервативному планированию. В дополнение к высоким процентным ставкам мы видим рост неплатежей между контрагентами, — сказал он «Известиям». — Компании не могут позволить себе дорогих специалистов с большими окладами. Амбициозные проекты ставятся на паузу. Вместе с этим пересматриваются решения по расширению штатов.

В результате повышенный спрос на специалистов сменяется внутренней кадровой оптимизацией и сокращениями. Причем, как отмечает Александр Смекалин, процесс начался с крупных компаний, включая предприятия с госучастием.

— Непродуктивные рабочие места сокращаются, HR-бюджеты перераспределяются на удержание ценных сотрудников, — заметил он.

Индекс создавался на основе данных hh.ru, где из 800 тыс. вакансий, размещенных на конец года, 8,6% (69 тыс.) — это предложения для STEM-кадров. Как пояснил Александр Смекалин, в прошлые годы декабрь был месяцем «замирания», после которого следовал весенний рост: компании проводили оптимизацию, а в следующем году вместе с планами открывали новые вакансии.

— Но в 2025-м такого не было. Многие организации выбывали из зарплатной гонки и переманивания сотрудников друг у друга, сворачивали программы развития, а вместе с ними и поиск новых специалистов. В таких условиях работодателям выгоднее опираться на имеющихся сотрудников и концентрироваться на их удержании, пусть это и снижает амбиции, — сказал эксперт.

Значительнее всего спрос на высокотехнологичных специалистов упал в Уральском и Южном федеральных округах — на 41,8% в каждом из них, а также в Сибирском федеральном округе — на 38,8%. Менее всего — в Дальневосточном федеральном округе, где количество вакансий сократилось на 22,9%.

— Здесь речь не идет о насыщении рынка, ведь кадров больше не становится, — поделился Александр Смекалин. — По демографическим показателям происходит некоторый приток на рынок труда молодых сотрудников. Но специалистов по-прежнему остро не хватает, особенно квалифицированных.

Поэтому ситуацию, когда компании перестают верить, что сотрудники найдутся и адаптируют планы и стратегии под реальные возможности, эксперт назвал утратой иллюзий.

Согласно индексу, снизился интерес и к STEM-кадрам без опыта. В декабре 2025-го таких вакансий было 11,7%, а за год до этого — 13,9%.

«Прослеживается явная отрицательная корреляция с уровнем зарплат, — делают вывод в АИРР. — Чем они выше, тем ниже готовность компаний инвестировать в развитие работников без опыта. В этой связи, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы, многим молодым специалистам с высокими амбициями становится всё труднее находить работу».

Из специальностей больше всего сократился спрос на IT-специалистов. За год количество вакансий снизилось на 44%, при этом за последний квартал — на 14,6%.

Где нужны STEM-кадры

Наибольший спрос на высокотехнологичные кадры остается в регионах с высоким уровнем и потенциалом инновационного развития. Из крупных это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Татарстан, Краснодарский край. Среди менее населенных интерес к STEM-кадрам демонстрируют Новосибирская, Самарская, Нижегородская, Омская, Иркутская и Воронежская области, а также Пермский край. Всего регионов с высокой востребованностью таких специалистов — 29. Наименее населенные из них — Амурская, Сахалинская и Магаданская области, а также Чукотский автономный округ.

Самая низкая востребованность таких специалистов зафиксирована в Ставропольском крае, Дагестане, Архангельской и Астраханской областях, Чечне, Хакасии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Туве, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Ингушетии, ЕАО и НАО.

— Мы видим закономерную связь между востребованностью STEM-кадров и уровнем развития бизнеса в регионах: ее нет при малой доли занятости в высокотехнологичных областях, низкой патентной и инновационной активности. Другими словами, нет компаний — нет спроса на специалистов, — отметил директор АИРР. — С другой стороны, толковые люди не могут найти работу и часто покидают регион. Высокая поляризация современных производств — это один из факторов внутренней миграции людей в точки притяжения.

При этом, по его словам, есть примеры регионов, которые нашли свою специфическую нишу и таким образом создают локальный спрос на высококвалифицированных специалистов.

— Можно выделить Владимирскую область с ее фокусом на производственные технологии и развитие индустриальных парков. А также Якутию, которая строит нишу в IT и креативных индустриях, опираясь на региональную поддержку и новые формы занятости, — отметил Александр Смекалин.

Почему снижается спрос

Начиная с 2020 года спрос на высокотехнологичные кадры постоянно увеличивался, пик пришелся на 2022–2024 годы, напомнила «Известиям» доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

— Рынок не столько насытился, сколько приспособился. Экономия средств также влияет на спрос в этих сферах, но в меньшей степени. Пока еще среди молодых специалистов не все эти направления считаются престижными, немногие готовы посвящать себя науке и инженерии, и вакансии заполняются в основном специалистами более старшего возраста, — сказала она.

Директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская полагает, что в индексе АИРР есть и позитивные выводы.

— Вакансии из года в год начали активно заполняться. Уже не впервые наблюдается и будет нарастать спрос на специалистов в естественно-научных дисциплинах и инженерных направлениях, — заявила она. — Университеты и учреждения СПО начали активно перестраивать программы, государство добавляет бюджетные места по этим направлениям. С учетом длинных образовательных циклов сейчас эти выпускники начали активно выходить на рынок, заполнять вакансии. Параллельно бизнес работает над тем, чтобы удерживать специалистов.

Ведущий научный сотрудник Президентской академии (РАНХиГС) Петр Отоцкий считает, что изменения в востребованности кадров общие для многих профессий.

— Количество вакансий планомерно сокращалось, а число резюме последовательно росло. Это не связано только с IT-спецификой или каким-то технологическим сдвигом. Изменения на российском рынке труда в 2025–2026 годах вызваны комбинацией макроэкономических факторов, структурных сдвигов и отражают завершение перегрева экономики и пика спроса на кадры, — полагает эксперт.

Директор Цифровой школы госуправления ВШГУ РАНХиГС Феликс Гадзаов уверен, что эта ситуация — следствие не насыщения рынка, а охлаждения публичной вакансионной активности и перехода работодателей к более избирательному найму.

— Структурный дефицит сохраняется. Например, в статистическом сборнике «Цифровая экономика – 2026» нехватка квалифицированных кадров названа главным барьером внедрения искусственного интеллекта. Это подтверждают и прикладные исследования: 44% компаний отмечают дефицит ИИ-специалистов, — сказал он. — Центры обработки данных становятся национально значимой инфраструктурой, что косвенно может объяснять перераспределение кадрового спроса из прикладной разработки в строительство, энергетику и эксплуатацию цифровой инфраструктуры.

Доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова назвала данные о снижении спроса на STEM-кадры парадоксальным на фоне господдержки высоких технологий и общего курса на цифровизацию.

— Это не означает, что рынок насытился или что технологии стали менее важны. Речь идет о качественной трансформации спроса, а не о его полном исчезновении. Скорее, спрос снижается не на технологии как таковые, а на узкопрофильных исполнителей, которые не способны видеть картину шире своей специализации. Компании по-прежнему остро нуждаются в технологических компетенциях, но теперь ищут их в другом формате, — полагает эксперт.

Именно ИИ Екатерина Каштанова назвала ключевым фактором экономии средств и оптимизации: в нынешних условиях бизнес стремится сократить издержки, в том числе за счет автоматизации и цифровизации. Кроме того, она отметила и тренд на «полифункциональность» и «Т-образные» компетенции.

— Рынок больше не ищет просто кодера или аналитика. Востребованными становятся универсальные эксперты — специалисты, которые глубоко разбираются в своей области (вертикаль «Т»), но при этом обладают широким кругозором и смежными навыками (горизонталь «Т»), — указала эксперт.

Потребность в специалистах, которые могут не только внедрять технологии, но и обосновывать их бизнес-ценность, только растет, отметила она.

Поэтому рынок не насыщается технологиями, он эволюционирует. По словам Екатерины Каштановой, количество мест узкопрофильных исполнителей действительно сокращается, но растет потребность в технологических интеграторах — людях, способных применять технологии для решения конкретных бизнес-задач.