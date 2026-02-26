Денежная планка: около половины россиян не готовы снижать зарплатные ожидания

Почти половина жителей России не рассматривает возможность уменьшения желаемого уровня дохода ни при трудоустройстве на новое место, ни для того, чтобы удержаться на текущей должности. Такую позицию, согласно опросу, занимает 49% респондентов. В чем причины этого тренда, в каких отраслях он проявляется наиболее заметно, как подобные ожидания соискателей меняют стратегию работодателей в вопросах найма, а также существует ли риск роста скрытой безработицы, разбирались «Известия».

Особенности рынка

Почти половина респондентов, по данным исследования, проведенного HeadHunter (есть в распоряжении «Известий»), не рассматривает снижение желаемого дохода ни при смене работодателя, ни ради сохранения текущей позиции. Эта доля держится примерно на одном уровне с осени 2025 года. Однако в сравнении с концом 2022 – началом 2023 года она заметно выросла: тогда от уступок по зарплате отказывались лишь около 40% россиян.

Гибкость заметно различается в зависимости от возраста, профессии и региона. Самыми склонными к уступкам оказались молодые кандидаты, не имеющие опыта. По мере накопления стажа готовность снижать запросы уменьшается и достигает минимума в группе среднего возраста, после чего вновь немного растет у старших работников.

В профессиональном разрезе наиболее жесткую позицию занимают представители медицины, фармацевтики, торговли, производства и логистики. В сырьевых отраслях, маркетинге и консалтинге компромиссы встречаются чаще.

Региональная картина также неоднородна: в ряде республик и северных территорий кандидаты допускают снижение дохода, тогда как в центральных и некоторых дальневосточных регионах преобладает установка на сохранение прежнего уровня оплаты.

Жесткая позиция соискателей по зарплатам напрямую связана с ситуацией на рынке труда, заявил «Известиям» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, в стране фактически сохраняется состояние полной занятости, несмотря на сложности в отдельных, пусть и значимых, секторах и регионах.

— Дополнительную роль играет специфика российского трудового законодательства: увольнения здесь сложнее, чем в США и большинстве европейских стран. На практике работодатели чаще идут на снижение доходов, перевод в простой или другие компромиссные меры, чем на разрыв трудовых отношений, — пояснил эксперт.

Он добавил, что в такой среде стратегия сохранения текущего рабочего места выглядит для многих работников наиболее рациональной и не подталкивает их к пересмотру зарплатных ожиданий в сторону понижения.

Для компаний это означает необходимость менять подход к найму, считает собеседник редакции. Вместо прямого повышения оплаты всё чаще предлагаются нематериальные стимулы. Также наблюдается более интенсивное использование уже имеющихся сотрудников за счет перераспределения нагрузки или внедрения автоматизации.

Говоря о рисках для рынка труда, эксперт отметил, что замедление найма фактически уже произошло. Работодатели проявляют осторожность при открытии вакансий, а сотрудники реже решаются на смену работы, из-за чего рынок стал менее подвижным.

— Признаков масштабной скрытой безработицы пока не видно, однако статистика уже фиксирует сокращение переработок и сверхурочных часов, — указал Табах. — Дополнительным фактором неопределенности становится ускоренное внедрение решений на базе искусственного интеллекта, которое может усилить давление на занятость в перспективе.

Незакрытые вакансии

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин связывает уверенную позицию соискателей прежде всего с сохраняющимся дефицитом кадров, который, по его оценке, остается ключевым фактором, влияющим на рынок труда.

— По состоянию на начало 2026 года в экономике насчитывается около 4,2 млн незакрытых вакансий — это максимальный уровень с середины 2000-х годов. При этом нехватка работников имеет ярко выраженный структурный характер и сосредоточена в ряде отраслей, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт.

Наиболее остро дефицит ощущается в рабочих профессиях, таких как сварщик, электрик, монтажник. О проблеме заявляют около 65% предприятий, отметил собеседник редакции. Существенный недостаток инженеров и технических специалистов сохраняется у 45% компаний, врачей — у 35%, IT-кадров — примерно у 30%.

В этих сегментах, по словам Гришунина, именно соискатели способны выдвигать условия. В то же время в массовых офисных профессиях ситуация обратная: конкуренция выросла до 9–10 резюме на одну вакансию. При этом даже вне таких категорий в дефиците остаются специалисты с подтвержденным опытом, измеримыми результатами и реализованными проектами.

Такая структура спроса меняет и поведение работодателей. По мнению эксперта, компании отказываются от практики повсеместного повышения зарплат и переходят к более жестким и адресным стратегиям. Финансовые ресурсы концентрируются на ключевых и наиболее эффективных сотрудниках, тогда как требования к остальным категориям персонала усиливаются.

Говоря о рисках для рынка труда, Сергей Гришунин пояснил, что вероятность масштабного роста скрытой безработицы остается умеренной, однако замедление найма уже стало реальностью.

Формально уровень безработицы удерживается на низких значениях — в диапазоне 2,1–2,3% — во многом из-за демографических ограничений. Вместе с тем появляются косвенные признаки скрытой занятости: доля работников, трудящихся неполный рабочий день или неделю, достигла 14,4%.

Всё чаще компании выбирают перевод на сокращенный график или неоплачиваемые отпуска вместо увольнений. Особенно заметно замедление найма в офисных сегментах — закрываются только критически важные позиции, а отбор стал более длительным и жестким. На первый план выходит профессионализм кандидатов, и подход «закрыть вакансию любой ценой» постепенно остается в прошлом.

Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова в разговоре с «Известиями» отметила, что при сохраняющемся дефиците персонала работодатели во многом вынуждены подстраиваться под запросы соискателей. Однако, как утверждает она, влияние макроэкономических факторов постепенно усиливается: замедление темпов роста экономики и достижение естественного потолка по зарплатам приводят к тому, что сами кандидаты начинают более трезво пересматривать свои финансовые ожидания.

— Имеет значение корреляция зарплатных ожиданий и сферы деятельности. Дело в том, что причины готовности рассмотреть предложения с более низким уровнем зарплаты могут быть связаны не только с изменением спроса на рынке труда, — указала эксперт.

