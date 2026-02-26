Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая находится под следствием, родила сына. Об этом 26 февраля сообщили ТАСС в ее окружении.

«На днях Лерочка родила сына», — рассказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что Гагаринский суд Москвы отложил на месяц рассмотрение дела Чекалиной о незаконном выводе средств за рубеж из-за ее состояния здоровья.

Возлюбленный Лерчек, 37-летний аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини, 30 декабря 2025 года рассказал о ее госпитализации. Он сообщил, что беременную Чекалину мучили сильные боли. В результате блогеру потребовалась операция. По словам ее адвоката Виктора Дугина, Чекалину госпитализировали из-за угрозы выкидыша.

Лерчек 1 декабря не признала вину в выводе средств за рубеж. Она также заявила, что ей непонятна суть предъявленного обвинения. При этом экс-супруг Артем Чекалин признал, что виновен в совершении налогового преступления, однако не имеет отношения к выводу средств из России.

Гагаринский суд Москвы 24 ноября продлил на полгода домашний арест Чекалиной и ее бывшему мужу. В тот же день Лерчек подтвердила свою беременность и назвала отца ребенка. Им оказался Сквиччиарини. Кроме того, блогер занимается воспитанием троих детей от экс-супруга.

Уголовное дело в отношении Чекалиной и ее бывшего мужа было возбуждено в октябре 2024 года. Их вместе с сообщником заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей с помощью поддельных документов (ст. 193.1 УК РФ).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере MAX