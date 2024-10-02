Источник сообщил о новом уголовном деле в отношении Чекалиных
Новое уголовное дело возбуждено в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Об этом в среду, 2 октября, сообщил источник «Известий».
По словам собеседника, на данный момент проводится обыск. Подробности не уточняются.
Согласно данным «РИА Новости», дело может быть возбуждено за перевод валюты с использованием подложных документов, речь идет об оплате марафонов блогера через Дубай.
В марте 2023 года против пары было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму около 300 млн рублей. В том же месяце стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.
В конце декабря того же года СК РФ прекратил дело о неуплате налогов в отношении блогера и ее бывшего мужа. Однако ведомство на тот момент отказалось закрыть дело об отмывании средств. 15 января председатель СК России Александр Бастрыкин уточнил, что дело о неуплате налогов было прекращено, поскольку Чекалины признали вину и в полном объеме возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей.