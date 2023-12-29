Реклама
Прямой эфир
Политика
Постпред РФ назвал запрет на российские СМИ в Европе тоталитарными тенденциями
Мир
На Украине сообщили о взрывах во Львове и Харькове
Политика
Пушков назвал слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией болезненным зудом
Происшествия
В Московской области загорелся склад
Происшествия
Рыболовецкое судно загорелось в порту на Шикотане
Армия
Серийные образцы снайперской винтовки Чукавина поступили в подразделения ВС РФ
Общество
В Красноярском крае трех человек лишили гражданства РФ за преступления
Мир
США вывели десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря
Мир
Кличко сообщил о повреждении здания станции метро в Киеве
Спорт
Россиянка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам
Мир
В Эстонии возмутились молчанием Киева на вопрос о высылке украинцев на родину
Мир
WP заявила о неспособности США распоряжаться замороженными активами РФ
Экономика
СПБ Биржа возобновит торги ценными бумагами после техсбоя
Общество
Дептранс Москвы запустил еще 11 новогодних поездов метро
Общество
Правительство продлило ряд мер по поддержке рынка труда до конца 2024 года

СК подтвердил прекращение дела о неуплате налогов в отношении блогера Чекалиной

0
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) РФ прекратил 29 декабря дело о неуплате налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа.

В то же время СК отказался закрыть дело об отмывании денег.

«В настоящий момент дело о налоговом преступлении в отношении Чекалиных полностью прекращено, однако дело об отмывании денег, также возбужденное в отношении блогера и ее супруга, продолжается. По нему ведется предварительное следствие», — указал источник в правоохранительных органах в разговоре с ТАСС.

В этот же день адвокат Чекалиной Константин Третьяков подтвердил «Известиям» прекращение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Ранее, 27 декабря, с блогера были сняты все ограничения. До этого супруги находились под запретами, введенными судом и ограничивавшими использование интернета и общение с другими лицами, за исключением близких родственников. В тот же день в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) Лерчек появились новые истории.

О возбуждении уголовного дела против Чекалиной и ее мужа стало известно в марте. Их обвинили в неуплате налогов на сумму около 300 млн рублей. По данным следствия, Лерчек, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которую можно использовать только при доходе до 150 млн рублей в год. При этом реальная сумма доходов семьи была больше.

В том же месяце стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных. Их обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем. Суд запретил Чекалиной пользоваться интернетом, почтой и мобильной связью.

В сентябре ФНС оштрафовала Чекалину на 124 млн рублей за неуплату налогов. Позднее, в ноябре, ее адвокат заявил, что супруги выплатили ФНС долг на сумму порядка 500 млн рублей, тем самым полностью погасив долг перед ведомством.

При этом 22 декабря ФНС начала новую налоговую проверку деятельности Чекалиной за 2022 год с планируемыми многомиллионными доначислениями. Сумма может составить свыше 250 млн рублей, отметил источник «Известий».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023