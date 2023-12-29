СК подтвердил прекращение дела о неуплате налогов в отношении блогера Чекалиной

Следственный комитет (СК) РФ прекратил 29 декабря дело о неуплате налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа.

В то же время СК отказался закрыть дело об отмывании денег.

«В настоящий момент дело о налоговом преступлении в отношении Чекалиных полностью прекращено, однако дело об отмывании денег, также возбужденное в отношении блогера и ее супруга, продолжается. По нему ведется предварительное следствие», — указал источник в правоохранительных органах в разговоре с ТАСС.

В этот же день адвокат Чекалиной Константин Третьяков подтвердил «Известиям» прекращение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Ранее, 27 декабря, с блогера были сняты все ограничения. До этого супруги находились под запретами, введенными судом и ограничивавшими использование интернета и общение с другими лицами, за исключением близких родственников. В тот же день в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) Лерчек появились новые истории.

О возбуждении уголовного дела против Чекалиной и ее мужа стало известно в марте. Их обвинили в неуплате налогов на сумму около 300 млн рублей. По данным следствия, Лерчек, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которую можно использовать только при доходе до 150 млн рублей в год. При этом реальная сумма доходов семьи была больше.

В том же месяце стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных. Их обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем. Суд запретил Чекалиной пользоваться интернетом, почтой и мобильной связью.

В сентябре ФНС оштрафовала Чекалину на 124 млн рублей за неуплату налогов. Позднее, в ноябре, ее адвокат заявил, что супруги выплатили ФНС долг на сумму порядка 500 млн рублей, тем самым полностью погасив долг перед ведомством.

При этом 22 декабря ФНС начала новую налоговую проверку деятельности Чекалиной за 2022 год с планируемыми многомиллионными доначислениями. Сумма может составить свыше 250 млн рублей, отметил источник «Известий».