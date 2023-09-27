ФНС назначила блогеру Чекалиной штраф в размере 124 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, штраф в размере 124 млн рублей за неуплату налогов, говорится в среду, 27 сентября, в репортаже «Известий».

ФНС затребовала максимально допустимый штраф, составляющий 40% от налоговой недоимки в 311 млн рублей, которую Лерчек добровольно погасила ранее.

По данным адвоката блогера, Чекалина направила ходатайство в Следственный комитет РФ с просьбой разблокировать арестованные счета, чтобы она смогла выплатить штраф.

О возбуждении уголовного дела против Чекалиной и ее мужа стало известно в марте. Пара обвиняется в неуплате налогов на сумму около 300 млн рублей. По данным следствия, Лерчек, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенную систему налогообложения, которую можно использовать только при доходе до 150 млн рублей в год. Однако реальная сумма, поступающая в семью, оказалась больше.

16 марта стало известно о новом уголовном деле против семьи Чекалиных. На этот раз их обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем. В этот же день суд запретил Секалиной пользоваться интернетом, почтой и мобильной связью, а также ограничил общение девушки с соучастниками по ее уголовному делу.

В апреле Чекалина отказалась от своего прежнего адвоката и не пришла в суд на заседание о ходатайстве об изменении меры пресечения. В мае суд наложил ограничения на счета семьи на сумму более 300 млн рублей.

Позднее, в июле, СК потребовал ужесточить меру пресечения Чекалиной и назначить ей наказание в виде домашнего ареста. Такое требование было выдвинуто из-за неоднократного нарушения блогерами меры пресечения в виде запрета определенных действий. Чекалины, несмотря на запреты, пользовались интернетом и общались со свидетелями по своему делу. Однако суд отказался переводить блогера под домашний арест.